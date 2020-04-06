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Несколько дней назад компьютерное сообщество наконец-то узнало дату анонса настольных процессоров Intel 10- го поколения — по сообщению ряда ресурсов, это знаменательное событие произойдёт 30 апреля. Что касается возможности покупки новеньких CPU, то, согласно собственным каналам сайта Wccftech, на полках магазинов продукты появятся чуть позже, чем ожидалось ранее.

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Источник изображения: Intel

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Если верить источнику, продажа процессоров Intel под кодовым именем Comet Lake-S стартует лишь через месяц после анонса, а именно 27 мая. Тогда же станут доступны и разнообразные обзоры новинок, а в день анонса (30 апреля) можно рассчитывать лишь на пресс-релизы новой линейки CPU и сопутствующей платформы — материнских плат на базе наборов системной логики 400-й серии.

Стоит напомнить, что 10-е поколение десктопных процессоров Intel будет выпускаться по улучшенным 14-нм технологическим нормам и станет последним представителем архитектуры Skylake. Новая линейка будет включать модели с количеством ядер вплоть до 10 и максимальной частотой 5,3 ГГц при уровне TDP в 125 Вт.

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Не менее интересен тот факт, что, согласно ряду источников, непосредственные преемники продуктов семейства Comet Lake-S, а именно настольные процессоры Intel 11-го поколения (Rocket Lake-S), могут появиться уже в конце 2020 года. Впрочем, время «жизни» продуктов «синей команды», исчисляющееся 6 месяцами, кажется маловероятным.

Кроме того, не стоит забывать, что в четвёртом квартале текущего года ожидается выход первых представителей десктопных процессоров AMD Ryzen четвёртого поколения, базирующихся на архитектуре Zen 3.