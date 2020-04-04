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Пока компьютерное сообщество горячо обсуждает недавний дебют мобильных процессоров Intel семейства Comet Lake-H, их настольные собратья терпеливо ждут своего часа — ранее ряд источников уже сообщал, что анонс десктопных процессоров Intel 10-го поколения состоится уже через несколько недель, а именно 30 апреля, а сегодня в распоряжении ресурса VideoCardz оказались маркетинговые материалы, подтверждающие технические характеристики трёх флагманских моделей соответствующих семейств — Core i9-10900K, Core i7-10700K и Core i5-10600K.

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Согласно представленным слайдам, топовый настольный процессор Intel Core i9-10900K будет наделен 10 ядрами/20 потоками и сможет повышать частоту вплоть до 5,3 ГГц в максимальном режиме благодаря технологии Thermal Velocity Boost — естественно, только при благоприятных температурных условиях.

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А вот 8-ядерный 16-поточный Core i7-10700K и Core i5-10600K, наделённый 6 ядрами и долгожданной гиперпоточностью, поддержку Thermal Velocity Boost, судя по всему, не получат и будут иметь более скромные частотные характеристики — 5,1 ГГц и 4,8 ГГц в турборежиме соответственно.

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Источник изображений: VideoCardz

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Стоит напомнить, что вместе с новыми CPU выйдут материнские платы, снабжённые новым разъёмом LGA 1200 и базирующиеся на чипсетах 400-й серии, и некоторые известные специалисты уже дразнят широкую общественность, предвосхищая скорый запуск новых продуктов.

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Источник изображения: Instagram, der8auer