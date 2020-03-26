Стала известна возможная дата дебюта настольных процессоров Intel 10-го поколения (Comet Lake-S)
В то время как официальные представители Intel хранят загадочное молчание касательно даты дебюта настольных процессоров 10-го поколения, некоторые ресурсы уже имеют в своём распоряжении некоторые сведения, приоткрывающие завесу тайны: так, согласно информации сайта El Chapuzas Informático, анонс новинок может состояться уже в следующем месяце.
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Источник изображения: Intel
рекламаИсточник утверждает, что анонс десктопных процессоров Intel под кодовым именем Comet Lake-S и материнских плат 400-й серии состоится 30 апреля, а вот тесты новинок стоит ожидать лишь через пару недель.
Стоит напомнить, что согласно имеющимся данным, настольные процессоры Intel 10-го поколения будут производиться по улучшенному 14-нм технологическому процессу, а флагманом серии станет 10-ядерный 20-поточный CPU, характеризующийся максимальной частотой в 5,3 ГГц. Кроме того, модели семейств Core i3 и Core i5 получат долгожданную поддержку гиперпоточности. В дуэте с новыми процессорами выйдут материнские платы с разъёмом LGA 1200, наделённые минимумом изменений по сравнению со своими предшественницами.
рекламаЧто касается стоимости новинок, то, судя по недавним «утечкам», Intel собирается придерживаться прежней ценовой политики, поэтому модели соответствующих семейств будут оценены практически идентично своим предшественницам.
|Модель
|Кол-во ядер/потоков
|Базовая частота, ГГц
|Стоимость, евро
|Core i9-10900K
|10/20
|3,7
|504
|Core i9-10900KF
|10/20
|3,7
|475
|Core i9-10900
|10/20
|2,8
|452
|Core i9-10900F
|10/20
|2,8
|425
|Core i9-10900T
|10/20
|1,9
|452
|Core i7-10700K
|8/16
|3,8
|389
|Core i7-10700KF
|8/16
|3,8
|362
|Core i7-10700
|8/16
|2,9
|335
|Core i7-10700F
|8/16
|2,9
|308
|Core i7-10700T
|8/16
|2,0
|335
|Core i5-10600K
|6/12
|4,1
|263
|Core i5-10600KF
|6/12
|4,1
|236
|Core i5-10600
|6/12
|3,3
|222
|Core i5-10600T
|6/12
|2,4
|222
|Core i5-10500
|6/12
|3,1
|200
|Core i5-10500T
|6/12
|2,3
|200
|Core i5-10400
|6/12
|2,9
|190
|Core i5-10400F
|6/12
|2,9
|163
|Core i5-10400T
|6/12
|2,0
|190
|Core i3-10320
|4/8
|3,8
|162
|Core i3-10300
|4/8
|3,7
|151
|Core i3-10300T
|4/8
|3,0
|151
|Core i3-10100
|4/8
|3,6
|129
|Core i3-10100T
|4/8
|3,0
|129
|Pentium G6600
|2/4
|4,2
|92
|Pentium G6500
|2/4
|4,1
|81
|Pentium G6400
|2/4
|4,0
|70
|Pentium G6400T
|2/4
|3,4
|70
|Celeron G5920
|2/2
|3,5
|58
|Celeron G5900
|2/2
|3,4
|47
|Celeron G5900T
|2/2
|3,2
|47
рекламаНеобходимо отметить, что эксперты ресурса мало верят в успех процессоров Intel 10-го поколения, так как новые продукты наделены минимумом изменений, в то время как следующее поколение CPU (Rocket Lake-S), судя по имеющимся данным, получит ядра с новой архитектурой Willow Cove, встроенную графическую подсистему Intel Xe, а также принесёт поддержку PCIe 4.0, Thunderbolt 4 и ряд других улучшений, при этом исполнение LGA 1200 сохранится.
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