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В то время как официальные представители Intel хранят загадочное молчание касательно даты дебюта настольных процессоров 10-го поколения, некоторые ресурсы уже имеют в своём распоряжении некоторые сведения, приоткрывающие завесу тайны: так, согласно информации сайта El Chapuzas Informático, анонс новинок может состояться уже в следующем месяце.

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Источник изображения: Intel

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Источник утверждает, что анонс десктопных процессоров Intel под кодовым именем Comet Lake-S и материнских плат 400-й серии состоится 30 апреля, а вот тесты новинок стоит ожидать лишь через пару недель.

Стоит напомнить, что согласно имеющимся данным, настольные процессоры Intel 10-го поколения будут производиться по улучшенному 14-нм технологическому процессу, а флагманом серии станет 10-ядерный 20-поточный CPU, характеризующийся максимальной частотой в 5,3 ГГц. Кроме того, модели семейств Core i3 и Core i5 получат долгожданную поддержку гиперпоточности. В дуэте с новыми процессорами выйдут материнские платы с разъёмом LGA 1200, наделённые минимумом изменений по сравнению со своими предшественницами.

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Модель Кол-во ядер/потоков Базовая частота, ГГц Стоимость, евро Core i9-10900K 10/20 3,7 504 Core i9-10900KF 10/20 3,7 475 Core i9-10900 10/20 2,8 452 Core i9-10900F 10/20 2,8 425 Core i9-10900T 10/20 1,9 452 Core i7-10700K 8/16 3,8 389 Core i7-10700KF 8/16 3,8 362 Core i7-10700 8/16 2,9 335 Core i7-10700F 8/16 2,9 308 Core i7-10700T 8/16 2,0 335 Core i5-10600K 6/12 4,1 263 Core i5-10600KF 6/12 4,1 236 Core i5-10600 6/12 3,3 222 Core i5-10600T 6/12 2,4 222 Core i5-10500 6/12 3,1 200 Core i5-10500T 6/12 2,3 200 Core i5-10400 6/12 2,9 190 Core i5-10400F 6/12 2,9 163 Core i5-10400T 6/12 2,0 190 Core i3-10320 4/8 3,8 162 Core i3-10300 4/8 3,7 151 Core i3-10300T 4/8 3,0 151 Core i3-10100 4/8 3,6 129 Core i3-10100T 4/8 3,0 129 Pentium G6600 2/4 4,2 92 Pentium G6500 2/4 4,1 81 Pentium G6400 2/4 4,0 70 Pentium G6400T 2/4 3,4 70 Celeron G5920 2/2 3,5 58 Celeron G5900 2/2 3,4 47 Celeron G5900T 2/2 3,2 47

Что касается стоимости новинок, то, судя по недавним «утечкам», Intel собирается придерживаться прежней ценовой политики, поэтому модели соответствующих семейств будут оценены практически идентично своим предшественницам.

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