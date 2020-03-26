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Стала известна возможная дата дебюта настольных процессоров Intel 10-го поколения (Comet Lake-S)

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В то время как официальные представители Intel хранят загадочное молчание касательно даты дебюта настольных процессоров 10-го поколения, некоторые ресурсы уже имеют в своём распоряжении некоторые сведения, приоткрывающие завесу тайны: так, согласно информации сайта El Chapuzas Informático, анонс новинок может состояться уже в следующем месяце.

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Источник изображения: Intel

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Источник утверждает, что анонс десктопных процессоров Intel под кодовым именем Comet Lake-S и материнских плат 400-й серии состоится 30 апреля, а вот тесты новинок стоит ожидать лишь через пару недель.

Стоит напомнить, что согласно имеющимся данным, настольные процессоры Intel 10-го поколения будут производиться по улучшенному 14-нм технологическому процессу, а флагманом серии станет 10-ядерный 20-поточный CPU, характеризующийся максимальной частотой в 5,3 ГГц. Кроме того, модели семейств Core i3 и Core i5 получат долгожданную поддержку гиперпоточности. В дуэте с новыми процессорами выйдут материнские платы с разъёмом LGA 1200, наделённые минимумом изменений по сравнению со своими предшественницами.

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Что касается стоимости новинок, то, судя по недавним «утечкам», Intel собирается придерживаться прежней ценовой политики, поэтому модели соответствующих семейств будут оценены практически идентично своим предшественницам.

Модель Кол-во ядер/потоков  Базовая частота, ГГц Стоимость, евро
Core i9-10900K 10/20 3,7 504
Core i9-10900KF 10/20 3,7 475
Core i9-10900 10/20 2,8 452
Core i9-10900F 10/20 2,8 425
Core i9-10900T 10/20 1,9 452
Core i7-10700K 8/16 3,8 389
Core i7-10700KF 8/16 3,8 362
Core i7-10700 8/16 2,9 335
Core i7-10700F 8/16 2,9 308
Core i7-10700T 8/16 2,0 335
Core i5-10600K 6/12 4,1 263
Core i5-10600KF 6/12 4,1 236
Core i5-10600 6/12 3,3 222
Core i5-10600T 6/12 2,4 222
Core i5-10500 6/12 3,1 200
Core i5-10500T 6/12 2,3 200
Core i5-10400 6/12 2,9 190
Core i5-10400F 6/12 2,9 163
Core i5-10400T 6/12 2,0 190
Core i3-10320 4/8 3,8 162
Core i3-10300 4/8 3,7 151
Core i3-10300T 4/8 3,0 151
Core i3-10100 4/8 3,6 129
Core i3-10100T 4/8 3,0 129
Pentium G6600 2/4 4,2 92
Pentium G6500 2/4 4,1 81
Pentium G6400 2/4 4,0 70
Pentium G6400T 2/4 3,4 70
Celeron G5920 2/2 3,5 58
Celeron G5900 2/2 3,4 47
Celeron G5900T 2/2 3,2 47

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Необходимо отметить, что эксперты ресурса мало верят в успех процессоров Intel 10-го поколения, так как новые продукты наделены минимумом изменений, в то время как следующее поколение CPU (Rocket Lake-S), судя по имеющимся данным, получит ядра с новой архитектурой Willow Cove, встроенную графическую подсистему Intel Xe, а также принесёт поддержку PCIe 4.0, Thunderbolt 4 и ряд других улучшений, при этом исполнение LGA 1200 сохранится.

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