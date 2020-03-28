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Пока широкое компьютерное сообщество предвкушает скорый дебют процессоров Intel семейства Comet Lake, в сети появляются новые данные об их преемниках, а ресурс Wccftech, опираясь на откровения инсайдера под ником Shark Bay, делится свежей информацией с широкой общественностью.

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Источник изображения: Intel

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Если верить «утечке», 10-нм процессоры Intel Tiger Lake, которые придут на смену продуктам семейства Ice Lake, будут предназначены исключительно для мобильных устройств и представлены тремя вариациями: модели семейства Tiger Lake-Y и Tiger Lake-U получат до 4 ядер/8потоков и графическую подсистему Intel Xe (GT2), а их уровень TDP остановится на отметке в 9 Вт и 15-28 Вт соответственно, в то время как высокопроизводительные процессоры Tiger Lake-H будут наделены 8-ядрами/16 потоками и графикой Intel Xe (GT1) при энергопотреблении в 45 Вт.

Объём кэш-памяти второго уровня будет составлять 1,25 Мбайт на ядро, первого уровня — 48/32 Кбайт. Новинки получат поддержку набора инструкций AVX2 и AVX-512. Кроме того, процессоры Tiger Lake-H смогут похвастаться наличием технологий Two Level Memory (2LM) и Software Guard Extensions(SGX).

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Поддержка оперативной памяти новыми процессорами будет выражена следующим образом: для Tiger Lake-Y — LPDDR4x-4266, Tiger Lake-U — DDR4-3200/ LPDDR4x-4266, Tiger Lake-H — DDR4-3200.

Кроме того, новое семейство процессоров получит поддержку PCIe 4.0: продукты Tiger Lake-Y и Tiger Lake-U будут наделены 4 линиями, а Tiger Lake-H обзаведутся 4+16 линиями.

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Процессоры под кодовым именем Rocket Lake будут выпускаться в двух вариантах — модели семейства Rocket Lake-U будут предназначаться для мобильных устройств и получат до 6 ядер/12 потоков, графическую подсистему Intel Xe (GT1) и TDP в 15 Вт, а CPU Rocket Lake-S найдут своё предназначение в настольных системах и обретут вплоть до 8 ядер/16 потоков, а уровень энергопотребления будет варьироваться от 35 Вт у младших моделей до 125 Вт у флагмана. Объём L1-кэша составит 48/32 Кбайт, а L2-кэша — 0,5 Мбайт на ядро.

Новинки будут наделены поддержкой интерфейса PCI Express версии 4.0: для процессоров Rocket Lake-U обещается наличие 4 линий, а для Rocket Lake-S — 16+4 линий. Кроме того, CPU нового поколения получат поддержку AVX2 и AVX-512.

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При этом продукты семейства Rocket Lake-U смогут работать как с памятью LPDDR4x-3733, так и DDR4-2933, в то время как процессоры Rocket Lake-S ограничатся поддержкой DDR4-2933.

Стоит напомнить, что согласно недавним «утечкам», процессоры семейств Intel Tiger Lake и Rocket Lake получат ядра, основанные на новой архитектуре Willow Cove, которая, по мнению ряда экспертов, принесёт значительный прирост IPC и ряд улучшений по сравнению со Skylake.