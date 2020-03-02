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Пока компьютерная общественность замерла, предвкушая скорое появление настольных процессоров нового поколения от Intel и сравнительно скорое — от AMD, более нетерпеливые собратья всё же решаются приобрести продукты текущего или прошлых поколений, а благодаря стараниям известного энтузиаста ingebor, ежемесячно предоставляющего свежую статистику одного из крупнейших онлайн-магазинов Германии — Mindfactory.de, у нас есть возможность оценить вкусы немецких покупателей.

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Как и в прошлые месяцы, Intel не в состоянии нарушить гегемонию AMD – хотя в абсолютном значении интерес к процессорам в феврале чуть поутих, в разрезе объёма продаж на долю «красной команды» приходится 87 %, что является рекордным значением, в то время как их конкурентам приходится рассчитывать лишь на 13 %. В плане выручки AMD также безоговорочно лидирует, откусив 83 % от общего «пирога», а Intel довольствуется 17 %.



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Наиболее популярными моделями среди почитателей продукции AMD по-прежнему являются Ryzen 5 3600 и Ryzen 7 3700X, а приверженцы Intel отдают предпочтение Core i7-9700K и Core i9-9900K — именно эти модели приносят и наибольший процент выручки для обеих компаний.

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А вот в плане цен процессоры «синей команды» продолжают прочно удерживать первые позиции: на первом месте расположился Core i9-9900K (€527), вторую строчку занимает Core i7-8700K (€440), а «бронза» достаётся Core i7-9700K (€399). Кроме того, на фоне падения цен на процессоры AMD, продукция Intel и не думает дешеветь, даже чуть прибавив к стоимости за последний месяц.

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Источник изображений: Imgur, ingebor

Похоже, текущее положение дел вполне устраивает «синюю команду», по крайней мере, никаких сколь-нибудь заметных действий со стороны процессорного гиганта пока не наблюдается — возможно, основная ставка делается на десктопные процессоры 10-го поколения, дебют которых должен состояться уже весной.