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Информация о намерениях Intel представить очередное поколение своих настольных процессоров появилась ещё несколько месяцев назад, однако представители компании пока что не торопятся делиться с широкой компьютерной общественностью какими-либо подробностями об уровне производительности новых моделей 10-го поколения. Как бы то ни было, оценить достижения новинок можно благодаря единичным «замерам», то и дело появляющимся в том или ином тестовом пакете: так, буквально вчера в сети появились данные касательно производительности флагманской модели семейства Comet Lake-S в бенчмарке Time Spy Extreme, а уже сегодня новинка «засветилась» в ещё одном тесте от 3DMark – Fire Strike Extreme.

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Источник изображения: 3DMark

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Пристально взглянув на имеющиеся данные, можно отметить, что 10-ядерный 20-поточный Intel Core i9-10900K функционировал на частоте 3,7 ГГц в базовом режиме и 5,1 ГГц — в максимальном. В дисциплине, призванной оценить достижения CPU, представленная модель смогла получить 28 779 баллов (Physics Score), оказавшись позади своего конкурента из стана AMD в лице 12-ядерного 24-поточного Ryzen 9 3900X в среднем на 4-8 %.

Стоит напомнить, что в тесте Time Spy Extreme процессор Intel уступает своему сопернику от «красной команды» около 6-10 %.

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А вот в противостоянии с флагманом прошлого поколения, Core i9-9900K, имеющим в своём распоряжении всего лишь 8 ядер/16 потоков, новинка ожидаемо выходит вперёд, превосходя своего предшественника на 14-18 %.

Что касается даты дебюта десктопных процессоров Intel 10-го поколения, то информация достаточно расплывчата: некоторые источники предрекают анонс уже в марте, в то время как более пессимистичные слухи переносят данное событие на апрель-май, связывая задержку с чрезмерным энергопотреблением Core i9-10900K — утверждается, что «аппетиты» флагманской модели могут превышать значение в 300 Вт.