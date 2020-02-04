Флагманский 10-ядерный Intel Core i9-10900K оказался позади AMD Ryzen 9 3900X в тестовом пакете Time Spy Extreme
В то время как ждать какой-либо конкретики касательно уровня производительности предстоящих настольных моделей процессоров Intel 10-го поколения пока не приходится, новинки с завидной регулярностью появляются в том или ином популярном бенчмарке: так, сегодня в известном тестовом пакете 3DMark Time Spy Extreme «засветилась» флагманская модель новой десктопной линейки.
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Источник изображения: 3DMark
рекламаИсходя из представленных данных, процессор Intel Core i9-10900K получил в своё распоряжение 10 ядер с поддержкой технологии гиперпоточности и частотными характеристиками 3,7/5,1 ГГц. В подтесте, призванном оценить производительность CPU, достижения новинки составили 6 124 балла (CPU Score), что не помогло ей превзойти средний результат своего соперника «красной команды» в лице 12-ядерного 24-поточного AMD Ryzen 9 3900X — флагман Intel уступил своему оппоненту в среднем 6-10 %.
рекламаИсточник изображения: 3DMark
Если же сравнить уровень производительности Core i9-10900K с флагманской моделью прошлого поколения в лице 8-ядерного 16-поточного Core i9-9900K, то превосходство новинки очевидно — прирост составляет в среднем 12-20 %.
рекламаСтоит напомнить, что, согласно недавним «утечкам», процессор Intel Core i9-10900K отличается чрезмерным энергопотреблением — утверждается, что «аппетиты» новинки превышают значение в 300 Вт. Именно поэтому дебют настольных процессоров Intel 10-го поколения может задержаться вплоть до мая, хотя более оптимистичные прогнозы сулят анонс новых моделей уже в марте.
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