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Ещё не появившаяся в продаже модель среднего ценового сегмента AMD Radeon RX 5600 XT продолжает мелькать в ряде популярных тестов: так, известный «сетевой детектив» TUM_APISAK делится с широкой общественностью достижениями новинки в бенчмарке Final Fantasy XV.

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Исходя из представленных данных, Radeon RX 5600 XT при разрешении 2560 x 1440 и стандартном пресете качества смогла набрать 6491 балл, что позволило ей обогнать свою конкурентку из стана NVIDIA в лице GeForce GTX 1660 Ti на 8,2 %.

Если порыться в базе данных бенчмарка ещё немного, то можно найти более скромный результат модели «красной команды»: так, при том же разрешении (2560 x 1440) и высоких настройках качества Radeon RX 5600 XT уже уступает GeForce GTX 1660 Ti около 9,1 %.

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Источник изображений: Final Fantasy XV

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Вероятнее всего, разброс в результатах обусловлен недавним «апгрейдом» RX 5600 XT: согласно имеющимся данным , несколько дней назад в ответ на понижение стоимости GeForce RTX 2060 специалисты AMD выпустили новую версию vBIOS, ощутимо повышающую частотные характеристики и производительность новинки, однако, как оказалось, новую прошивку могут получить далеко не все модели.

Стоит напомнить, что на прилавках магазинов Radeon RX 5600 XT должна появиться уже через несколько дней, а именно 21 января, при этом рекомендованная стоимость новинки составит $279.