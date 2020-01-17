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Буквально несколько часов назад NVIDIA обрадовала почитателей своей продукции снижением рекомендованной стоимости GeForce RTX 2060 до $299, что поставило под вопрос возможность адекватной конкуренции со стороны ещё не вышедшей Radeon RX 5600 XT, однако, судя по всему, у AMD был припасен «козырь в рукаве»: по информации ресурса HKEPC Hardware, за несколько дней до появления новинки на прилавках магазинов «красная команда» предоставила своим AIB-партнёрам новую версию vBIOS, которая увеличивает уровень TBP до 160 Вт и повышает частотные характеристики видеокарты.

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Стоит напомнить, что в основу Radeon RX 5600 XT лёг графический чип Navi 10 XLE c 2304 потоковыми процессорами, 64 блоками рендеринга и 144 текстурными блоками «на борту». При этом заявленные частотные характеристики были следующими: 1130 МГц в базовом режиме с возможностью повышения до 1560 МГц и 1375 МГц в максимальном и игровом режимах соответственно. Похоже, теперь часть данных подвергнется некоторым правкам.

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Источник изображения: AMD

Специалисты ресурса VideoCardz нашли косвенное подтверждение этой информации на сайте одного из крупнейших производителей видеокарт SAPPHIRE, а именно на странице со спецификациями видеокарты RX 5600 XT Pulse: так, в настоящий момент частоты новинки повысились с 1560/1620 МГц до 1615/1750 МГц в игровом и максимальном режимах соответственно, значение TBP поднялось со 150 до 160 Вт, а эффективная частота памяти увеличилась до 14 ГГц, что при 192-битной шине приводит к повышению пропускной способности памяти до 336 Гбайт/с.

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Источник изображения: VideoCardz

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«Сетевой детектив» _rogame также подтверждает повышение частот Radeon RX 5600 XT от SAPPHIRE в последних тестах, проведённых в популярном бенчмарке 3DMark.

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Источник изображения: Twitter, _rogame

По мнению специалистов источника, повышение частотных характеристик поможет Radeon RX 5600 XT обогнать GeForce GTX 1660 Ti и вплотную приблизиться к RTX 2060.