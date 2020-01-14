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Видеокарты серий Radeon RX 5950, RX 5900 и RX 5800 вновь замечены в официальных документах

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Борьба между основными игроками графического рынка в лице AMD и NVIDIA не прекращается ни на миг, поэтому появляющиеся то и дело слухи и разнообразные «утечки» касательно новых продуктов двух компаний ни у кого не вызывают особого удивления: так, сегодня производитель  AFOX решил напомнить широкой общественности о будущих GPU, предположительно, разрабатываемых инженерами «красной команды».

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Источник изображения: Информационный портал ЕЭК

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Если пристально взглянуть на запись в базе данных ЕЭК, можно увидеть, что, помимо уже существующих серий видеокарт AMD, в представленном документе упоминаются предполагаемые модели серий Radeon RX 5950, RX 5900 и RX 5800.

Необходимо учесть, что несколько месяцев назад данные продукты уже «светились» в официальных источниках, однако так и не предстали перед широкой общественностью. Вполне возможно, что компания AFOX всё же рассчитывает на появление новых моделей в ближайшем будущем, поэтому заранее готовится к их дебюту.

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Стоит напомнить, что глава AMD Лиза Су (Lisa Su) в рамках международной конференции CES 2020 подтвердила информацию о готовящихся высокопроизводительных продуктах с архитектурой Navi, имеющих в своём арсенале аппаратную поддержку трассировки лучей, поэтому вполне возможно, что упоминаемые в документе модели могут стать представительницами нового поколения.

Естественно, в настоящий момент доподлинно не известно, будет ли AMD придерживаться существующего именования в своих новых продуктах, поэтому появятся ли графические решения серий Radeon RX 5950, RX 5900 и RX 5800, пока остаётся загадкой.

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amd radeon rx 5800 radeon rx 5900 radeon rx 5950
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