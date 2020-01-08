Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

После завершения основного доклада на международной выставке CES 2020 генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) пригласила представителей прессы пообщаться и задать интересующие их вопросы касательно текущих и будущих продуктов компании, а ресурс Anandtech делится стенограммой данного мероприятия.

реклама

Источник изображения: AMD

реклама

Стоит напомнить, что в сети достаточно продолжительное время ходят слухи о работе специалистов AMD над высокопроизводительными видеокартами, основанными на GPU «Big Navi», которые смогут стать достойными конкурентами для топовых продуктов NVIDIA.

Несомненно, вопрос о расширении ассортимента AMD графическими решениями топ-класса интересует многих компьютерных энтузиастов уже не один месяц, поэтому неудивительно, что он был задан в рамках пресс-конференции, при этом Лиза Су дала достаточно лаконичный ответ: глава AMD заявила, что компания уделяет особое внимание рынку дискретной графики, особенно продуктам высокого класса, поэтому появления высокопроизводительных графических адаптеров на базе GPU Navi стоит ожидать в ближайшем будущем.

реклама

Кроме того, Лиза Су отметила важность технологии трассировки лучей и заявила, что компания вкладывает значительное количество средств для внедрения данной технологии в свои продукты, поэтому в текущем году трассировкой лучей обзаведутся не только консоли, оснащённые графическими решениями AMD, но и дискретные адаптеры «красной команды».

Согласно данным ресурса VideoCardz, полагающегося на свои источники, будущие продукты AMD, основанные на архитектуре RDNA следующего поколения (RDNA+ или RDNA 2), станут более энергоэффективными по сравнению со своими предшественниками. Помимо этого, источники уверены, что новинки смогут составить достойную конкуренцию или даже превзойти существующие продукты NVIDIA, однако конкретных цифр пока не называют, а также отмечают, что наибольшую опасность таят в себе графические адаптеры GeForce RTX 3000, которые будут производиться по 7-нм техпроцессу, так как их уровень производительности пока что неизвестен.

реклама

Информации о дате дебюта новых графических продуктов от AMD пока нет, однако предполагается, что это может произойти либо в начале июня на международном мероприятии COMPUTEX 2020, либо в июле, спустя год после анонса видеокарт серии Radeon RX 5700.