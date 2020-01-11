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Пока компьютерное сообщество горячо обсуждает отсутствие каких-либо официальных данных касательно настольных процессоров Intel семейства Comet Lake-S, ещё не анонсированные модели 10-го поколения продолжают появляться в базах данных популярных тестовых пакетов: так, известный «сетевой детектив» KOMACHI_ENSAKA нашёл запись о достижениях одной из новинок в бенчмарке Ashes of the Singularity.

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Источник изображения: Twitter, KOMACHI_ENSAKA

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Исходя из имеющихся данных, процессор Intel Core i3-10320 получил в своё распоряжение 4 ядра с поддержкой технологии Hyper-Threading, а его базовая частота остановилась на отметке в 3,8 ГГц. Стоит напомнить, что согласно недавним «утечкам», максимальная частота CPU составит 4,6/4,4 ГГц при активности одного/всех ядер соответственно. В представленном бенчмарке при разрешении 1080p с использованием пресета «Extreme» процессор Core i3-10320 продемонстрировал результат в 85.5 к/с (CPU Framerate), что не помогло ему обойти своего предшественника Core i7-7700K, имеющего схожие частотные характеристики в режиме Turbo Boost (4,5/4,4 ГГц), и конкурента из стана AMD в лице Ryzen 5 3600X – обе модели в среднем на 15-20 % быстрее ещё не вышедшей новинки.

Стоит напомнить, что согласно недавним слухам, дебют десктопных процессоров Intel 10-го поколения может задержаться вплоть до мая текущего года, однако официального подтверждения пока не имеется.