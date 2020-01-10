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Выступление представителей Intel на международной выставке CES 2020 не принесло каких-либо откровений касательно настольных процессоров 10-го поколения, однако результаты тестирования ещё не вышедших новинок то и дело появляются в базах данных популярных бенчмарков.

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На этот раз в популярном пакете 3DMark 11 Performance «засветился» 6-ядерный 12-поточный процессор Intel Core i5-10400F, функционирующий на базовой частоте в 2,9 ГГц. Что касается максимальной частоты, то ПО, судя по всему, не смогло правильно определить её значение, однако недавние «утечки» говорят о 4,3 ГГц для одного ядра и 4,0 ГГц — для всех. В подтесте, призванном определить производительность процессора, представленный образец смог набрать 13 670 баллов (Physics Score), что не позволило ему обойти своего соперника в лице AMD Ryzen 5 3600, обладающего таким же количеством ядер и потоков, однако имеющего более выгодную частотную формулу (3,6/4,2 ГГц), в результате чего новинка отстала от своего оппонента в среднем на 5-7 %.

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Источник изображения: 3DMark

Стоит напомнить, что дата анонса настольных процессоров Intel семейства Comet Lake-S достаточно туманна — недавние «утечки» говорят о проблемах специалистов компании с обузданием «горячего нрава» флагмана в лице Intel Core i9-10900K, энергопотребление которого может превышать значение в 300 Вт, поэтому дебют новинок может задержаться вплоть до мая текущего года.