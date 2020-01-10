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Несколько дней назад в рамках основного доклада на международной выставке CES 2020 представители Intel анонсировали дискретный графический адаптер под кодовым именем DG1, основанный на архитектуре Xe, а также продемонстрировали игровой процесс Destiny 2 с использованием данного графического решения. К великому разочарованию компьютерной общественности, никаких подробностей касательно технических характеристик и уровня производительности продукта поведано не было, однако некоторым счастливчикам удалось самостоятельно провести «тест-драйв» адаптера, среди числа которых оказались и представители ресурса Gamers Nexus.

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Источник изображения: VideoCardz

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Стоит отметить, что производить какие-либо «замеры» посредством программного обеспечения было строжайше воспрещено, однако снимать игровой процесс не возбранялось, поэтому специалисты источника, вооружившись высокоскоростной камерой, вдоволь поиграли в Destiny 2, попутно засняв данное действо, чтобы затем провести анализ отснятого материала. Результаты их исследований оказались следующими: среднее значение кадровой частоты в разрешении 1080p при низких настройках графики остановилось на отметке в 46 fps, что, согласно подсчётам специалистов ресурса VideoCardz , по уровню производительности ставит графический адаптер Intel DG1 между мобильной версией AMD Radeon RX 560 и NVIDIA GeForce MX250.

Что касается впечатлений от игрового процесса в Destiny 2 при использовании Intel DG1, то они получились достаточно смешанными: по мнению источника, специалистам «синей команды» есть куда стремиться, так как уровень производительности представленного продукта далёк от комфортных значений — помимо достаточно низкого fps в игре наблюдаются некоторые задержки ввода, в результате чего насладиться игровым процессом достаточно затруднительно.

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Несомненно, компьютерное сообщество хотело бы узнать больше о новых дискретных адаптерах Intel, но «синяя команда» ещё не готова раскрыть свои «карты» — вероятно, далеко не последнюю роль в этом играет «сырость» продуктов и программного обеспечения, однако стоит надеяться, что в обозримом будущем на рынке графических решений появится новый игрок, способный составить достойную конкуренцию AMD и NVIDIA.