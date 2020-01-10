Неизвестная видеокарта AMD Radeon оказалась производительнее NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti в бенчмарке OpenVR
Похоже, ряд «утечек» касательно работы специалистов AMD над высокопроизводительными моделями видеокарт нового поколения начинают находить своё подтверждение: так, один из пользователей Reddit под ником muchcharles опубликовал таблицу лидеров бенчмарка OpenVR, и результаты оказались достаточно занятными.
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Источник изображения: Reddit, muchcharles
рекламаИсходя из представленных данных, некая загадочная модель графического адаптера AMD Radeon в паре с инженерным образцом процессора, который по кодовому имени распознаётся как AMD Ryzen 7 4800H с чуть сниженными частотами, в тесте OpenVR при разрешении 1512 х 1680 смогла набрать 103.32 балла, обогнав ближайший дуэт NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti и Intel Core i7-8700K на ощутимые 17.3 % при равных условиях тестирования.
Стоит напомнить, что слухи касательно существования моделей на базе GPU «Big Navi» с архитектурой RDNA следующего поколения, которые в будущем смогут составить достойную конкуренцию или даже превзойти достижения графических продуктов NVIDIA, в том числе GeForce RTX 2080 Ti, курсируют по сети достаточно давно, а несколько дней назад глава AMD Лиза Су (Lisa Su) подтвердила факт разработки высокопроизводительных моделей специалистами «красной команды», а также упомянула о внедрении технологии трассировки лучей в будущие продукты компании.
рекламаНесомненно, данная «утечка» вызывает достаточное количество вопросов касательно представленного в бенчмарке графического процессора, которые, вероятно, найдут свои ответы уже в ближайшем будущем.
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