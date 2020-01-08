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На международной выставке CES 2020 компания Samsung представила ряд своих новых продуктов, в том числе флагманский твердотельный NVMe-накопитель Samsung 980 PRO с интерфейсом PCIe 4.0, сообщает ресурс AnandTech.

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Источник изображения: AnandTech

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Новинка предназначена для потребительского сектора и отличается высокими скоростными характеристиками благодаря поддержке новой версии интерфейса PCI Express: скорость последовательного чтения и записи Samsung 980 PRO составляет 6500 и 5000 Мбайт/с соответственно, что ощутимо быстрее продуктов, поддерживающих PCIe 3.0, не говоря уже про SATA III.

В зависимости от объёма новинка будет предлагаться в трёх вариантах: 250 Гбайт, 500 Гбайт и 1 Тбайт. Об остальных характеристиках представители Samsung не сообщают, однако специалисты источника предполагают, что компания до сих пор использует микросхемы MLC с двухбитовыми ячейками, в то время как большинство производителей перешло на флэш-память типа TLC NAND в своих флагманских продуктах.

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Информации о дате появления Samsung 980 PRO на прилавках магазинов у источника нет, однако дебют продукта на стенде компании намекает на его скорую доступность в розничной торговле.