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Дебют настольных процессоров Intel Core 10-го поколения неумолимо приближается, поэтому всё больше новых моделей семейства Comet Lake-S появляется в ряде популярных бенчмарков: так, сегодня известный «сетевой детектив» TUM_APISAK поделился с широкой компьютерной общественностью результатами тестов одной из новинок в пакете UserBenchmark.

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Как известно, главной неожиданностью новой линейки десктопных CPU «синей команды» станет поддержка технологии Hyper-Threading, что и подтверждает бенчмарк: процессор Core i3-10300 получил в своё распоряжение 4 ядра/8 потоков, работающих на базовой частоте в 3,7 ГГц с повышением до 4,2 ГГц (в среднем) в турборежиме. В подтесте «Normal» (1-2 ядра) представленный образец получил 184 балла, в состязании «Heavy» (4-8 ядер) новинка смогла набрать 566 очков, а в дисциплине «Extreme» модель завоевала 699 «попугаев», что позволило новому процессору обогнать своего предшественника в лице Core i3-9350KF в среднем на 9,5 % и 33,4 % в последних двух подтестах, а вот в первом испытании новинка уступила 10,2 %.

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Источник изображения: UserBenchmark

Стоит напомнить, что настольные процессоры Intel Core 10-го поколения будут производиться по улучшенному 14-нм технологическому процессу, а для их функционирования потребуются материнские платы на основе новых наборов системной логики 400-й серии. Дебют новинок, судя по недавним «утечкам», должен состояться уже совсем скоро — в феврале 2020 года.