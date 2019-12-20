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Совсем скоро Intel намерена представить новое поколение своих настольных процессоров под кодовым названием Comet Lake-S. Несколько недель назад стало известно, что новинки предстанут перед широкой общественностью в первом квартале 2020 года, однако вести с азиатских «полей», предрекающие появление сопутствующей платформы только в апреле, несколько обескуражили почитателей продукции «синей команды». Итальянский ресурс ReHWolution спешит успокоить взволнованную компьютерную общественность: дебют новых продуктов от Intel состоится в срок.

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Источник изображения: Intel

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Стоит напомнить, что, судя по имеющейся информации, процессоры Intel Core 10-го поколения будут производиться по улучшенному 14-нм технологическому процессу и потребуют новых материнских плат 400-й серии с разъёмом LGA 1200. Флагман линейки получит в своё распоряжение 10 ядер/20 потоков, а его уровень TDP составит 125 Вт. Кроме того, модели семейств Core i5 и Core i3 снабдят долгожданной поддержкой технологии Hyper-Threading.

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Источник изображения: Twitter, ReHWolution

По информации источника, дебют материнских плат на базе чипсета Z490 и процессоров Intel Core 10-го поколения состоится в феврале 2020 года — вероятно, именно тогда они должны появиться на прилавках магазинов. Не стоит также забывать, что в начале января состоится международная выставка CES 2020, на которой стоит ожидать больше подробностей касательно новых продуктов «синей команды».