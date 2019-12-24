10-ядерный 20-поточный процессор Intel Core 10-го поколения продемонстрировал свои возможности в 3DMark 11
В ближайшем будущем Intel намерена порадовать широкую компьютерную общественность новым поколением своих настольных процессоров под кодовым именем Comet Lake-S. Несколько новинок уже успели «засветиться» в ряде популярных бенчмарков, а сегодня, благодаря энтузиасту _rogame, у нас есть возможность оценить достижения флагманской модели в тесте 3DMark 11 Extreme.
рекламаИсходя из имеющихся данных, представленный образец имеет в своём распоряжении 10 ядер с поддержкой технологии Hyper-Threading, а его базовая частота остановилась на отметке в 2.5 ГГц, что намекает на принадлежность CPU к энергоэффективным моделям. В дуэте с процессором функционировала материнская плата на базе нового чипсета 400-й серии — MSI Z490-A PRO. В подтесте, призванном оценить возможности процессора, новинка смогла набрать 14 338 баллов (Physics Score) — достижение не слишком впечатляющее, учитывая тот факт, что результаты соперника из стана AMD в лице 8-ядерного 16-поточного Ryzen 7 3700X в среднем на 18-22 % выше.
рекламаИсточник изображения: 3DMark
Согласно недавней информации, настольные процессоры Intel Core 10-го поколения и материнские платы на базе чипсета Z490 с разъёмом LGA 1200 могут дебютировать в феврале 2020 года, а больше данных касательно новых продуктов стоит ожидать уже в начале января на международной выставке CES 2020.
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