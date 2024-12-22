Цены могут начинаться от 179 долларов.

Не успела на рекламных материалах предстать предполагаемая Radeon RX 8800 XT, как в сети появились данные, что AMD модель с этим названием выпускать вовсе не собирается, изменив схему наименования, а свежая информация от инсайдера All The Watts!! раскрывает больше подробностей о планах «красной команды».

Источник изображения: Wccftech

Как утверждает инсайдер, AMD может представить несколько линеек своих настольных и мобильных видеокарт, включая серию Radeon RX 9070, Radeon RX 9060, Radeon RX 9050 и Radeon RX 9040, в то время как цифра «8» будет фигурировать в серии интегрированных решений в составе APU семейства Strix Halo, в том числе Radeon RX 8060S, Radeon RX 8050S и Radeon RX 8040S.

Согласно представленным данным, видеоадаптеры старшей линейки, Radeon RX 9070, могут быть представлены следующими моделями: Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070, Radeon RX 9070M XT и Radeon RX 9070M, а также Radeon RX 9070S.

Кроме того, инсайдер сообщил, что ожидаемый уровень производительности Radeon RX 9070 XT будет несколько ниже предтоповой модели текущего поколения в лице Radeon RX 7900 XT и равен или даже чуть выше Radeon RX 7900 GRE, в то время как быстродействие модели Radeon RX 9070 будет примерно соответствовать Radeon RX 7800 XT.

Источник изображения: All The Watts!!, X

Помимо этого, были раскрыты примерные ценники новинок: модели на базе графического процессора Navi 48, к которым должны относиться Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070, согласно «утечке», будут стоить от 449 до 649 долларов, в то время как цены видеоадаптеров на основе младшего GPU, Navi 44, будут варьироваться в пределах от 179 до 349 долларов.

Один из ритейлеров также косвенно подтверждает изменение схемы наименования предстоящих видеокарт AMD: как обнаружил инсайдер, известный под ником momomo_us, модели Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070 указаны в строке выбора на сайте одного из онлайн-магазинов.

Источник изображения: momomo_us, X

В целом, изменение брендинга игровых видеокарт AMD некоторыми специалистами предсказывалось ещё несколько недель назад, но высказывались предположения лишь относительно замены первой цифры с «восьмёрки» на «девятку», что выглядит вполне логично, учитывая названия моделей настольных процессоров Ryzen 9000, а вот «перемешивание» цифр на других позициях стало неожиданностью.