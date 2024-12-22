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Предполагаемая AMD Radeon RX 8800 XT с референсным дизайном появилась на изображениях
Производитель мог случайно раскрыть дизайн ещё не представленной официально модели.

До начала международной выставки CES 2025 остались считаные недели, и AMD, похоже, активно готовится к данному мероприятию, запуская новые рекламные кампании, одна из которых, похоже, раскрыла дизайн одной из новых моделей серии Radeon RX 8000: как сообщает ресурс VideoCardz, на страницах сайта Reddit была замечена реклама, в которой могла быть продемонстрирована ещё не представленная официально Radeon RX 8800 XT в референсном исполнении.

В рамках рекламной кампании, запущенной на Reddit, было показано несколько изображений, на которых красуется неизвестная видеокарта, которая, как предполагается, нигде ранее не встречалась.

Представленный видеоадаптер имеет кожух, выполненный в чёрно-серебристых цветах, и систему охлаждения, снабжённую массивным радиатором и тремя вентиляторами. На боковой стороне располагается логотип Radeon с подсветкой, который, впрочем, не раскрывает принадлежность модели к той или иной серии.

Источник изображений: VideoCardz, Reddit

Учитывая, что видеокарта, изображённая на рекламных материалах, ранее не встречалась, источник предполагает, что новинка представляет собой ещё не вышедшую Radeon RX 8800 XT с референсным дизайном, которую сотрудники AMD случайно показали прежде времени, что уже случалось ранее с другими моделями.

Стоит отметить, что данная информация относится к категории слухов, поэтому всецело на неё полагаться не следует.

#amd #radeon rx 8800 xt
Источник: videocardz.com
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