Новая модель от Intel заметно быстрее своей конкурентки.

Несколько дней назад Intel наконец-то явила миру свою новую линейку игровых видеокарт Arc Battlemage, анонсировав первых представительниц новейшего семейства в лице Arc B580 и Arc B570, а также назначив дату официального дебюта на 13 декабря, что, впрочем, не помешало некоторым специалистам, заполучившим новинки заранее, опубликовать результаты тестов Arc B580 в популярном бенчмарке 3DMark Time Spy.

Источник изображения: Wccftech

Вероятно, эти данные были обнародованы случайно, так как материал, ранее размещённый на сайте Coolaler, уже удалён, но один из пользователей форума Chiphell успел скопировать изображение с результатами тестов, поделившись им с общественностью.

Согласно результатам тестов, в бенчмарке 3DMark Time Spy игровая видеокарта Intel Arc B580 смогла завоевать 14719 баллов (Graphics score), что позволило ей обойти соперницу из стана NVIDIA в лице GeForce RTX 4060 на 31.2 % и превзойти предшественниц, Arc A770 и A750, на 11.9 и 18.8 % соответственно.

Источник изображений: Chiphell

К сожалению, модель Arc B580, принимавшая участие в тестах, неизвестна, но в том случае, если тестируемый экземпляр представлял собой модификацию Limited Edition, результаты кастомных моделей от AIB-партнёров Intel могут быть ещё более впечатляющими в связи с более высокими частотами GPU.

Стоит напомнить, что видеокарта Intel Arc B580 наделена GPU с 20 Xe-ядрами и аналогичным числом блоков трассировки лучей, 160 XMX-блоками, 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 19 ГГц и шиной в 192 бит. Частота графического процессора модели в исполнении Limited Edition составляет 2670 МГц.

В официальных тестах Intel Arc B580 обходит конкурирующую модель, NVIDIA GeForce RTX 4060, в среднем на 10 % и достигает наибольшего преимущества в 43 %.

Несколько моделей Arc B580 от ряда производителей уже появились в ассортименте некоторых магазинов, раскрыв свои ценники, которые не слишком отличаются от рекомендованной стоимости, установленной на уровне $249.