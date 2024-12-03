Arc B580 появится в продаже уже через несколько дней, а B570 дебютирует в январе.

После некоторого времени ожидания Intel официально представила свои новейшие игровые видеокарты семейства Battlemage на базе микроархитектуры Xe2-HPG, подтвердив ряд характеристик, которые были известны ранее, а также раскрыв дополнительные подробности, сообщает ресурс VideoCardz.

Игровая видеокарта Intel Arc B580 основана на графическом процессоре BGM-G21 с 20 Xe2-ядрами, 160 XMX-блоками (а не 320, как ожидалось ранее) и 20 блоками трассировки лучей, а также получила в своё распоряжение 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с шиной в 192 бит и пропускной способностью памяти 456 Гбайт/c.

Основой геймерского видеоадаптера Intel Arc B570 стал GPU с 18 ядрами Xe2, 144 XMX-блоками и 18 блоками трассировки лучей. Новинка имеет видеобуфер объёмом 10 Гбайт с чипами памяти GDDR6 и 160-битную шину. Максимальная пропускная способность памяти составляет 380 Гбайт/c.

Частота графических процессоров Intel Arc B580 и B570 способна повышаться до 2.67 и 2.5 ГГц соответственно, но AIB-производители, как уже стало известно чуть ранее, смогут повысить данные значения для своих собственных моделей. Уровень TBP видеокарты Arc B580 составляет 190 Вт, а Arc B570 – 150 Вт.

Источник изображений: VideoCardz

Обе новинки оснащаются разъёмами DisplayPort 2.1 (UBR13.5) и интерфейсом PCIe 4.0 x8, что может чуть разочаровать, учитывая предыдущую утечку о возможном наличии более скоростного PCIe 5.0 x8, хотя это вряд ли скажется на производительности, учитывая позиционирование обеих новинок в среднем ценовом сегменте с предполагаемой целью в виде GeForce RTX 4060/RTX 4060 Ti.

Intel Arc B580 появится в продаже уже 13 декабря 2024 года с рекомендованным ценником в $249, в то время как Arc B570 придётся ждать до 16 января 2025 года, а её цена будет стартовать от $219.