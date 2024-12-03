По соотношению цены и производительности новинка выглядит более выгодно по сравнению со своей конкуренткой.

Спустя два года после появления игровой линейки Arc Alchemist компания Intel наконец-то выпускает новое поколение геймерских видеокарт Arc Battlemage на базе микроархитектуры Xe2-HPG — чуть ранее стали известны спецификации двух новых моделей в лице Arc B580 и Arc B570, а благодаря ресурсу Wccftech есть возможность оценить результаты официальных тестов.

Исходя из результатов «замеров», произведённых специалистами Intel, игровая видеокарта Arc B580 в среднем на 24 % обгоняет свою предшественницу в лице Arc A750 в исполнении Limited Edition, добиваясь максимального преимущества в 78 % благодаря использованию XeSS.

В сравнении с основной конкуренткой из стана NVIDIA в лице GeForce RTX 4060 новинка также выглядит весьма выгодно, превосходя соперницу в среднем на 10 % с максимальным преимуществом в 43 % в популярном тайтле Cyberpunk 2077.

Как показывают результаты тестов Intel, новинка обходит RTX 4060 не только в стандартных игровых сценариях, но и с задействованием технологии трассировки лучей — разрыв между моделями составляет 25 % в пользу видеокарты «синей команды». На фоне показателей AMD Radeon RX 7600 дела у новинки, как видно на представленном изображении, обстоят ещё лучше.

Источник изображений: Wccftech

Специалисты Intel проводили тесты в разрешении 1440p, вероятно, чтобы подчеркнуть наличие у Arc B580 целых 12 ГБ видеопамяти, чего вполне достаточно для подавляющего большинства современных игр.

Что касается ценника, то и тут Arc B580 выглядит в более выгодном свете — рекомендованная стоимость новинки составляет $249, в то время как AMD Radeon RX 7600 и NVIDIA GeForce RTX 4060 имели ценник в $269 и $299 соответственно. Стоит отметить, что в настоящее время некоторые конкурирующие модели предлагаются на $10-20 дешевле MSRP, но Arc B580, благодаря дополнительному объёму видеопамяти и более высокому быстродействию, производит впечатление более выгодной покупки.

На полках магазинов новинка появится уже через несколько дней, а именно 13 декабря.