А видеоадаптер от Intel и вовсе предлагается по MSRP.

Вчерашний анонс игровых видеокарт Intel Arc Battlemage стал катализатором появления первых моделей нового поколения в прайс-листах ряда онлайн-магазинов: так, заморский ритейлер Newegg разместил на своих страницах сразу три новинки.

Наиболее доступной моделью семейства Battlemage в ассортименте Newegg с ценником в $250 становится Arc B580 в исполнении Limited Edition непосредственно от Intel с заявленной частотой GPU до 2.67 ГГц и системой охлаждения с двумя вентиляторами.

Ещё две представительницы нового поколения, но уже от ASRock, оценены чуть выше: двухвентиляторная Challenger Arc B580, способная работать на частоте до 2.74 ГГц по GPU, предлагается за $260, а модель STEEL LEGEND Arc B580, имеющая в своём распоряжении три вентилятора и графический процессор, функционирующий на частоте до 2.8 ГГц, стоит $270.

Источник изображений: Newegg

На сайте магазина указывается, что новинки фактически поступят в продажу 13 декабря, что не противоречит информации, исходящей непосредственно от Intel.

Кроме того, модели оснащаются 20 Xe-ядрами совместно с аналогичным количеством блоков трассировки лучей, 12 ГБ видеопамяти типа GDDR6, шиной шириной в 192 бит, интерфейсом PCIe 4.0 x8, одним портом HDMI 2.1 и тремя DisplayPort 2.1.

Стоимость конкурирующих моделей в лице GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600 на этой же площадке стартует с отметки в $295-300 и $250-260 соответственно, поэтому ценники Arc B580 выглядят достаточно заманчиво, учитывая, что новинки предлагают больше видеопамяти, а также значительно превосходят своих соперниц в производительности, исходя из результатов официальных тестов.