Новый инструмент Intel Graphics Software раскрыл версию Arc B580 с 8 Гбайт видеопамяти.

За последние несколько часов компания Intel представила сразу несколько своих новых аппаратных и программных продуктов, включая видеокарты Arc B580 и Arc B570, технологию XeSS2 с функцией генерации кадров, а также новый инструмент Intel Graphics Software, который пришёл на смену Arc Software.

На странице ресурса VideoCardz подробно описываются широкие возможности Intel Graphics Software, представляющего собой комплексный инструмент для тонкой оптимизации параметров игр и приложений, мониторинга и настройки производительности, включая изменение частоты GPU и памяти, напряжения, мощности, оборотов вентилятора, а также осуществления ряда других действий.

Intel поделилась целым рядом скриншотов, демонстрирующих интерфейс нового ПО, и от «зоркого глаза» энтузиаста X86 is dead&back не скрылась достаточно интересная деталь — на одном из изображений указывается, что объём видеопамяти Arc B580 в тестовой системе составляет 8 Гбайт, а не привычные 12 Гбайт, как это говорилось в официальном анонсе.

Источник изображений: VideoCardz, Intel

Вполне вероятно, что в ближайшем будущем Intel выпустит версию Arc B580, имеющую в своём распоряжении видеобуфер на 8 Гбайт, подобно NVIDIA с её GeForce RTX 3060, но это потребует от компании некоторых манипуляций: так, ширину шины памяти, вероятно, придётся понизить со 192 бит до 128 бит, что негативно повлияет на пропускную способность памяти — если у модификации с 12 Гбайт она достигает 456 Гбайт/c, то данная версия при условии сохранения эффективной частоты в 19 ГГц будет характеризоваться значением в 304 Гбайт/c.

Если характеристики графического процессора Arc B580 8 Гбайт останутся неизменными, более низкая пропускная способность памяти всё же может оказать негативное влияние на уровень производительности видеокарты в ряде современных игр, что чуть ранее наблюдалось с версиями GeForce RTX 3060, оснащёнными 12 и 8 Гбайт поэтому вариант с меньшим объёмом видеобуфера будет смотреться в менее выгодном свете по сравнению с модификацией, оснащённой 12 Гбайт, которая в игровых тестах обходит GeForce RTX 4060.

Решающим фактором может стать цена: учитывая, что Arc B580 12 Гбайт получила рекомендованный ценник в $249, снижение стоимости модели с 8 Гбайт на несколько десятков долларов может заинтересовать бережливых геймеров.