Для уменьшения значений задержек используется XeSS Low Latency.

Помимо презентации своих игровых видеокарт Intel Arc B580 и Arc B570, компания Intel наконец-то представила технологию, которая станет ответом на NVIDIA DLSS 3 и AMD FSR 3: речь идёт о новейшей технологии XeSS2, обладающей новыми возможностями для дополнительного повышения производительности, сообщает ресурс VideoCardz.

Intel XeSS2 включает в себя технологии XeSS-SR (Super Resolution) и XeSS-FS (Frame Generation), благодаря чему появляется поддержка генерации кадров, давно присутствующая в конкурирующих продуктах.

В настоящее время поддержка новой XeSS2 заявлена только для видеокарт Intel Alchemist и Battlemage, в то время как о моделях от конкурентов в лице AMD и NVIDIA ничего не говорится. Аппаратной основой для функционирования XeSS2 станут XMX-блоки, так как она базируется на нейронных сетях.

С целью уменьшения задержек в процессе генерации кадров Intel представляет также XeSS Low Latency, которая по своему предназначению будет аналогична NVIDIA Reflex и AMD Anti-Lag 2.

Согласно результатам официальных тестов в игре F1 24, прирост производительности благодаря задействованию XeSS2 в разрешении 1440p на Arc B580 достигает 180-290 %. Как говорится в документации Intel, разработчики должны самостоятельно внедрить Frame Generation и Low Latency, хотя последняя может быть активирована вручную. В настоящее время сообщается о десятке игр, которые в ближайшем будущем получат поддержку новой технологии Intel XeSS2 — они представлены на следующем изображении.

Источник изображений: VideoCardz, Intel