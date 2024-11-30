Похоже, новинки получат интерфейс более старой версии.

Последние несколько часов стали весьма богатыми на утечки, приоткрывающие завесу тайны над предстоящими игровыми видеокартами Arc Battlemage: сначала Intel раскрыла дату официальной презентации своих новых видеоадаптеров, затем стали известны технические характеристики Arc B570, а сейчас благодаря всё тому же инсайдеру X86 is dead&back, которому в этот раз помог энтузиаст RawMango, в сети появились более подробные данные касательно спецификаций новых графических продуктов.

Источник изображения: OC3D

Информация исходит от того же французского ритейлера 1foTrade, который, помимо добавления новинок в свой прайс-лист, опубликовал pdf-файлы, вероятно, непосредственно от ASRock, раскрывающие более подробные спецификации Arc B580 и Arc B570.

Согласно представленным данным, игровая видеокарта Intel Arc B580 получает в своё распоряжение 320 блоков XMX, а Arc B570, как и предполагалось ранее, имеет 18 Xe2-ядер, а также может похвастаться наличием 144 блоков XMX и 160-битной шины.

Источник изображения: X86 is dead&back, X, 1foTrade

Кроме того, в опубликованных документах указана одна не слишком обнадёживающая особенность: если ранее ряд источников утверждал, что новинки смогут рассчитывать на восемь линий PCIe 5.0, то свежие данные указывают на менее быструю версию интерфейса 4.0, хотя с учётом позиционирования моделей это вряд ли окажет влияние на уровень производительности, который, как ожидается, будет сопоставим с GeForce RTX 4060 Ti.

Остальные же характеристики были известны и ранее: Arc B580 имеет 12 ГБ видеопамяти, шину в 192 бит и GPU с частотой до 2.8 ГГц, а Arc B570 располагает видеобуфером объёмом 10 ГБ и графическим процессором, работающим на частоте до 2.6 ГГц в турборежиме. Обе новинки оснащаются чипами памяти типа GDDR6 с эффективной частотой 19 ГГц.

Судя по предъявляемой к блокам питания мощности, Arc B580 будет требовать примерно на 50 Вт больше по сравнению с Arc B570. Чуть ранее стало известно, что энергопотребление Arc B580 не превысит 225 Вт.