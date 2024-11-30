Похоже, Intel и AMD серьёзно нацелены на средний сегмент.

Пока компьютерное сообщество замерло в предвкушении предстоящего дебюта первых игровых видеокарт Intel Arc Battlemage в декабре и презентации AMD Radeon RX 8000 в начале января, разного рода инсайдеры продолжают информировать общественность о возможностях предстоящих новинок: так, энтузиаст, известный под ником Golden Pig Upgrade, рассказал о примерном уровне производительности будущих новинок от Intel и AMD, сообщает ресурс VideoCardz.

Источник изображения: NVIDIA

По данным инсайдера, геймерские видеокарты Intel Arc B580/B570 и модели на базе GPU AMD Navi 44 смогут превзойти свою соперницу из стана NVIDIA в лице GeForce RTX 4060 Ti в тестах. К сожалению, о каких именно тестовых дисциплинах идёт речь, энтузиаст не сообщил, поэтому пока остаётся загадкой, насколько хорошо новинки покажут себя непосредственно в играх.

Стоит отметить, что GeForce RTX 4060 Ti является типичной представительницей среднего класса, что подтверждает предыдущие утечки касательно того, что новые продукты Intel и AMD, прежде всего, будут нацелены на средний сегмент.

Intel уже подтвердила, что явит миру свои первые игровые видеокарты Arc Battlemage 3 декабря 2024 года, а чуть ранее стало известно, что AMD представит геймерские видеоадаптеры Radeon RX 8000 на международной выставке CES 2025, хотя о планах компании касательно дебюта Radeon RX 8600 XT, которая, предположительно, и должна быть основана на GPU Navi 44, пока что ничего не известно.

Что касается NVIDIA, то первыми в продажу, исходя из имеющейся информации, должны поступить GeForce RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070/Ti, в то время как RTX 5060/Ti вряд ли дебютируют до марта-апреля 2025 года, поэтому у Intel и AMD будет некоторый запас по времени.