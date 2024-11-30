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Intel раскрыла дату официальной презентации первых игровых видеокарт Arc Battlemage
Анонс новых продуктов состоится уже через несколько дней.

После череды утечек, посвящённых предстоящим игровым видеокартам Arc Battlemage, компания Intel нарушила молчание, сообщив дату официальной презентации своих новых продуктов, информирует общественность ресурс VideoCardz.

Источник изображения: VideoCardz, Intel Gaming, X

Intel опубликовала короткий видеоролик, в котором продемонстрировала одну из своих новых моделей в общих чертах, вероятно, в исполнении Limited Edition с эталонным дизайном, подтвердив недавнюю утечку — анонс первых представительниц Arc Battlemage состоится 3 декабря 2024 года.

Стоит напомнить, что несколько дней назад неофициальный источник рассказал о планах Intel касательно запуска видеоадаптеров Arc Battlemage: согласно имеющимся данным, 3 декабря компания представит две видеокарты в лице Arc B580 и Arc B570, 12 декабря разного рода рецензенты и специалисты компьютерных ресурсов смогут опубликовать первые обзоры, посвящённые новым продуктам, но только в исполнении Limited Edition, а уже 13 декабря падёт запрет на публикацию материалов, изучающих возможности моделей от AIB-партнёров Intel.

Исходя из недавней утечки, Intel Arc B580 получит в своё распоряжение GPU с 20 Xe2-ядрами и частотой 2.8 ГГц, 12 ГБ видеопамяти типа GDDR6 при 192-битной шине и 8 линий PCIe 5.0, в то время как Arc B570, предположительно, сможет рассчитывать на 18 Xe2-ядер. По данным одного из инсайдеров, предварительная стоимость Arc B580 составляет $250.

#intel #arc battlemage
Источник: videocardz.com
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