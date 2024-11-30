После череды утечек, посвящённых предстоящим игровым видеокартам Arc Battlemage, компания Intel нарушила молчание, сообщив дату официальной презентации своих новых продуктов, информирует общественность ресурс VideoCardz.
Источник изображения: VideoCardz, Intel Gaming, X
Intel опубликовала короткий видеоролик, в котором продемонстрировала одну из своих новых моделей в общих чертах, вероятно, в исполнении Limited Edition с эталонным дизайном, подтвердив недавнюю утечку — анонс первых представительниц Arc Battlemage состоится 3 декабря 2024 года.
Стоит напомнить, что несколько дней назад неофициальный источник рассказал о планах Intel касательно запуска видеоадаптеров Arc Battlemage: согласно имеющимся данным, 3 декабря компания представит две видеокарты в лице Arc B580 и Arc B570, 12 декабря разного рода рецензенты и специалисты компьютерных ресурсов смогут опубликовать первые обзоры, посвящённые новым продуктам, но только в исполнении Limited Edition, а уже 13 декабря падёт запрет на публикацию материалов, изучающих возможности моделей от AIB-партнёров Intel.
Исходя из недавней утечки, Intel Arc B580 получит в своё распоряжение GPU с 20 Xe2-ядрами и частотой 2.8 ГГц, 12 ГБ видеопамяти типа GDDR6 при 192-битной шине и 8 линий PCIe 5.0, в то время как Arc B570, предположительно, сможет рассчитывать на 18 Xe2-ядер. По данным одного из инсайдеров, предварительная стоимость Arc B580 составляет $250.