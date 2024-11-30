Модель производства ASRock появилась в ассортименте европейского ритейлера.

Пока Intel лишь рассказывает компьютерному сообществу о своих первых игровых видеокартах Arc Battlemage, и в сети продолжают появляться данные, раскрывающие технические характеристики предстоящих новинок: несколько дней назад стали известны спецификации Intel Arc B580, а сегодня благодаря находке энтузиаста X86 is dead&back была приоткрыта завеса тайны над Arc B570.

Игровая видеокарта ASRock Arc B570 Challenger OC, появившаяся в ассортименте французского ритейлера 1foTrade, имеет в своём распоряжении 10 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 19 ГГц и оснащается GPU с частотой до 2.6 ГГц в турборежиме. Новинка имеет двухслотовое исполнение, два вентилятора, один восьмиконтактный коннектор дополнительного питания и оснащается одним разъёмом HDMI совместно с тремя портами DisplayPort.

Также подтверждается, что видеоадаптер имеет только восемь линий PCIe. Необходимо отметить, что на сайте онлайн-магазина указывается версия 4.0, хотя более ранние утечки говорят о PCIe 5.0, что не должно опечалить обладателей современных материнских плат, но несколько насторожит владельцев системных плат предыдущих поколений.

Машинный перевод

Источник изображений: 1foTrade

Согласно неподтвержденным данным, игровая видеокарта Intel Arc B570 получит графический процессор с 18 Xe2-ядрами.

Несколько часов назад Intel опубликовала видеоролик, в котором раскрыла дату официальной презентации Arc Battlemage.