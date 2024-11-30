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Раскрыт ряд характеристик игровой видеокарты Intel Arc B570 с 10 Гбайт видеопамяти
Модель производства ASRock появилась в ассортименте европейского ритейлера.

Пока Intel лишь рассказывает компьютерному сообществу о своих первых игровых видеокартах Arc Battlemage, и в сети продолжают появляться данные, раскрывающие технические характеристики предстоящих новинок: несколько дней назад стали известны спецификации Intel Arc B580, а сегодня благодаря находке энтузиаста X86 is dead&back была приоткрыта завеса тайны над Arc B570.

Игровая видеокарта ASRock Arc B570 Challenger OC, появившаяся в ассортименте французского ритейлера 1foTrade, имеет в своём распоряжении 10 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 19 ГГц и оснащается GPU с частотой до 2.6 ГГц в турборежиме. Новинка имеет двухслотовое исполнение, два вентилятора, один восьмиконтактный коннектор дополнительного питания и оснащается одним разъёмом HDMI совместно с тремя портами DisplayPort.

Также подтверждается, что видеоадаптер имеет только восемь линий PCIe. Необходимо отметить, что на сайте онлайн-магазина указывается версия 4.0, хотя более ранние утечки говорят о PCIe 5.0, что не должно опечалить обладателей современных материнских плат, но несколько насторожит владельцев системных плат предыдущих поколений.

Машинный перевод

Источник изображений: 1foTrade

Согласно неподтвержденным данным, игровая видеокарта Intel Arc B570 получит графический процессор с 18 Xe2-ядрами.

Несколько часов назад Intel опубликовала видеоролик, в котором раскрыла дату официальной презентации Arc Battlemage.

#intel #asrock #arc b570
Источник: x.com
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10-12 Гб в 25 году, карты мертворожденные. Никакого запаса прочности.
Опубликованы подробные характеристики Intel Arc B580/B570 — 320/144 блока XMX и 8 линий PCIe 4.0
Nvidia&Intel Hater
23:17
уж во первых я поставлю себе 5950 -ибо плата у меня с питальником который потянет,а не гумно как у некоторых.и про 6600 можешь не разевать варежку.я не играю как ты и кламвульва во все высеры .мне оно...
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