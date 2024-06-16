Новинка будет конкурировать с моделью MSI Z790MPower.

Компания ASUS намерена выпустить новую оверклокерскую модель материнской платы, которая получит название Z790-AYW OC WIFI и будет характеризоваться широкими возможностями разгона модулей оперативной памяти и сравнительно демократичной ценой, информирует общественность ресурс Wccftech со ссылкой на сайт Overclocking.com.

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Источник изображения: Overclocking.com

По информации источника, системная плата ASUS Z790-AYW OC WIFI с сокетом LGA 1700 сможет принять «на борт» настольные процессоры Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений, а также будет оснащена всего двумя слотами для установки модулей оперативной памяти типа DDR5 с упором на впечатляющие возможности их разгона: как заявляет производитель, с использованием жидкого азота (LN2) данная материнская плата обеспечила разгон ОЗУ до значения в 11150 МТ/c, с применением чиллера позволила добиться результата в 8800 МТ/c, а с системой жидкостного охлаждения дала возможность достичь скорости в 8400 МТ/c.

Источник изображения: Wccftech

Южнокорейский оверклокер SAFEDISK также высоко оценил возможности по разгону модулей оперативной памяти с использованием материнской платы ASUS Z790-AYW OC WIFI: по его словам, ему удалось без проблем достичь показателя в 8800 МТ/c (38-51-47-38).

Как утверждает Overclocking.com, ASUS выпускает новую оверклокерскую модель материнской платы в качестве ответа на дебют системной платы MSI Z790MPower, которая также оснащена двумя разъёмами DIMM и предлагает широкие возможности разгона ОЗУ по достаточно выгодной цене.

Источник изображения: Wccftech, ASUS

Точной информации о стоимости и доступности ASUS Z790-AYW OC WIFI пока не имеется, но с учётом конкуренции с MSI Z790MPower, ценник которой составляет $199, цена новинки вполне могла бы расположиться в пределах $200-250.