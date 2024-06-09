Новинки должны дебютировать в конце текущего или начале следующего года.

В рамках международной компьютерной выставки COMPUTEX 2024 компания AMD официально анонсировала новую линейку настольных процессоров Ryzen 9000, которые появятся на полках магазинов уже в июле, однако «красная команда» не собирается почивать на лаврах, работая над моделями процессоров нового поколения с кэш-памятью 3D V-Cache, о чём рассказал один из представителей AMD, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: VideoCardz

Так, говоря о будущих процессорах Ryzen 9000X3D, старший менеджер по техническому маркетингу AMD Донни Валигорски (Donny Waligorski) заявил, что будущая серия X3D будет воистину впечатляющей, предлагая не только количественные, но и качественные улучшения, над которыми в настоящий момент трудятся специалисты «красной команды».

Он отметил, что новинки не получат дополнительного чипа кэш-памяти 3D V-Cache, но отличия от предшественников будут весьма большими, предоставив пользователям ещё больше возможностей.

Стоит отметить, что некоторое время назад AMD экспериментировала с идеей использования второго чипа 3D V-Cache в составе одного процессора, но посчитала данную затею экономически невыгодной, поэтому может варьировать разные объёмы кэша для будущих представителей серии Ryzen 9000X3D в рамках лишь одного чипа.

Дебют первых моделей Ryzen 9000 запланирован на июль, в то время как игровая линейка Ryzen 9000X3D может появиться в четвёртом квартале текущего года или в начале следующего, став ответом на запуск десктопных продуктов Intel Core Ultra 200, относящихся к семейству Arrow Lake-S.