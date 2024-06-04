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Настольные процессоры Intel Arrow Lake-S будут ощутимо быстрее Raptor Lake-S и менее прожорливы
Intel Arrow Lake-S должны дебютировать уже в октябре 2024 года.

Разного рода «утечки» и слухи о предстоящих настольных процессорах Intel Core Ultra 200, известных под кодовым именем Arrow Lake-S, то и дело появляются в сети благодаря неустанной работе инсайдеров, а сегодня специалисты ресурса Wccftech воспользовались случаем при проведении международной компьютерной выставки COMPUTEX 2024, чтобы выведать информацию о будущих новинках «синей команды» у производителей материнских плат.

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Источник изображения: Wccftech

Как удалось разузнать представителям источника, настольные процессоры Intel Core Ultra 200, совместимые с системными платами 800-й серии, будут официально представлены в сентябре, чтобы в октябре появиться на полках магазинов.

При этом первыми «на сцену» выйдут модели с разблокированным множителем, в то время как остальные представители семейства Arrow Lake-S дебютируют чуть позже. В настоящий момент известно о существовании как минимум трёх моделей линейки Core Ultra 200 с индексом «K» — флагманского процессора Core Ultra 9 285K, которому приписывают наличие 24 ядер/24 потоков с частотой до 5.5 ГГц в максимальном режиме, Core Ultra 7 265K, имеющего в своём распоряжении 20 ядер/20 потоков, и 14-ядерного 14-поточного Core Ultra 5 245K.

Наибольший интерес представляют данные о производительности и энергопотреблении предстоящих новинок: как сообщает источник, уровень быстродействия процессоров Core Ultra 200 значительно увеличится благодаря сочетанию ядер на базе микроархитектур Lion Cove и Skymont, характеризующихся приростом IPC на 14 и 38 % по сравнению с прошлым поколением, в то время как отрыв от представителей Raptor Lake будет ещё больше, а TDP чипов нового поколения составит 80 % от моделей Core 14-го поколения.

Помимо этого, производители материнских плат подготовили новое решение, которое должно повысить общую производительность системы, в виде использования модулей оперативной памяти стандарта CAMM2, выгодно отличающихся от стандартных SO-DIMM более высокими скоростными показателями и низкими таймингами.

Стоит отметить, что глава Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) сегодня подтвердил, что процессоры Arrow Lake сначала появятся в настольном сегменте, а спустя некоторое время дебютируют и в мобильном.

#intel #arrow lake-s
Источник: wccftech.com
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