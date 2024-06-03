Первые модели должны появиться в июле текущего года.

Компания AMD наконец-то представила долгожданную серию настольных процессоров нового поколения Ryzen 9000, сохранивших аналогичное своим предшественникам количество ядер, но перешедших на новейшую микроархитектуру, сообщает ресурс VideoCardz.

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Процессоры AMD серии Ryzen 9000 семейства Granite Ridge, как и настольные модели предшествующего поколения, совместимы с материнскими платами Socket AM5, но основаны на новейшей микроархитектуре Zen 5, которая, согласно результатам тестов специалистов «красной команды», характеризуется приростом количества исполняемых инструкций за такт (IPC) на 16 % по сравнению с показателями Zen 4 — наиболее весомый рост наблюдается в бенчмарке Geekbench 5.4 AES (+35 %), а самый скромный показатель демонстрируется в тайтле Far Cry 6 (+10 %).

Стоит отметить, что переход на микроархитектуру Zen 4 с Zen 3 сопровождался более скромным ростом IPC, в среднем достигающим 13 %.

Новые процессоры сохранили былую конструкцию и имеют два чиплета в максимальном своём исполнении, которые, впрочем, получили ряд улучшений, а также прежний кристалл ввода-вывода. При этом каждый из чиплетов по-прежнему оснащён 8 ядрами с поддержкой технологии SMT, что выгодно отличает их от моделей из стана Intel в лице Core Ultra 200.

Первыми «на сцену» выходят четыре модели семейства Granite Ridge: флагманский процессор AMD Ryzen 9 9950X может похвастаться наличием 16 ядер/32 потоков, работающих на частоте до 5.7 ГГц в максимальном режиме, 80 Мбайт L2+L3 кэша и уровнем TDP в 170 Вт, Ryzen 9 9900X получил 12 ядер/24 потока с частотой до 5.6 ГГц в boost-режиме, 76 Мбайт кэша L2+L3 и номинальным энергопотреблением в 120 Вт, Ryzen 7 9700X обзавёлся 8 ядрами/16 потоками, функционирующими на максимальной частоте до 5.5 ГГц, и суммарным объёмом в 40 Мбайт для кэш-памяти второго и третьего уровней, а Ryzen 5 9600X наделили 6 ядрами/12 потоками с частотой до 5.4 ГГц в турборежиме и 38 Мбайт кэша L2+L3. При этом две последние модели имеют номинальное энергопотребление в 65 Вт.

Кроме того, все представленные новинки оснащаются встроенной графической подсистемой с двумя вычислительными блоками на базе RDNA 2.

Что касается непосредственно самого «вкусного», а именно тестов двух конкурирующих моделей, то, согласно «замерам» специалистов AMD, флагманский 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 9950X в играх без проблем обошёл своего оппонента в лице Intel Core i9-14900K на 4-23 %, в зависимости от тайтла, а в прикладных задачах оказался быстрее своего соперника на 7-56 %.

Источник изображений: VideoCardz, AMD

Дебют первых моделей серии Ryzen 9000 должен состояться 31 июля, после чего AMD будет готовиться к выпуску остальных представителей новой линейки, а также игровых моделей Ryzen 9000X3D, выход которых ожидается в конце текущего года. Информация о стоимости новых процессоров должна появиться чуть позже.