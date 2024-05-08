Новая линейка будет насчитывать как минимум 13 моделей.

Последние несколько дней разного рода инсайдеры и энтузиасты стабильно снабжают широкую компьютерную общественность свежими порциями данных касательно технических характеристик предстоящих настольных процессоров Intel: так, недавно стало известно о частотном потенциале топовой модели Arrow Lake-S и встроенной графической подсистеме представителей данного семейства, а сегодня специалисты сайта Benchlife обнародовали список предполагаемых моделей десктопной линейки Intel Core Ultra 200, сообщает ресурс VideoCardz.

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Согласно представленным данным, семейство настольных процессоров Intel Arrow Lake-S будет насчитывать три модели с разблокированным множителем — флагманский представитель нового поколения в лице Core Ultra 9 285K получит 8 производительных и 16 эффективных ядер с поддержкой 24 потоков и, как стало известно ранее, сможет работать на максимальной частоте до 5.5 ГГц, предтоповый Core Ultra 7 265K обзаведётся 20 ядрами (8P + 12E)/20 потоками, а Core Ultra 5 245K сможет похвастаться наличием 6 «больших» и 8 «малых» ядер и 14 потоков.

Примечательно, что в новой линейке Intel не только убрала знаковую литеру «i» в именовании новых десктопных моделей, но и изменила подход к схеме названий моделей с заблокированным множителем: исходя из имеющейся информации, устранением буквы «K» дело не ограничивается, и в ход идёт разделение разных «классов» моделей по обозначению, в результате чего модель с аналогичной Core Ultra 9 285K 24-ядерной (8P + 16E)/24-поточной конфигурацией, за исключением разблокированного множителя, будет именоваться Core Ultra 7 275, а CPU, оснащённый 20 ядрами (8 «большими» и 12 «малыми»)/20 потоками получит название Core Ultra 5 255.

Помимо этого, семейство Core Ultra 200 будет иметь и 10-ядерную (6P+4E)/10-поточную модель, которой станет Core Ultra 5 240. Также сообщается, что Intel готовит два CPU с деактивированной графической подсистемой, вероятно, Core Ultra 5 240F и Core Ultra 5 255F. При этом, как рассказали ранее несколько инсайдеров, в новой линейке места для моделей Core Ultra 3 пока не нашлось.

В общей же сложности, как заявляет источник, линейка Core Ultra 200 будет насчитывать как минимум 13 новых моделей: три с индексом «K» и уровнем TDP в 125 Вт, пять с заблокированным множителем и мощностью 65 Вт, в том числе две с неактивной графикой, а также пять с индексом «T» и значением TDP в 35 Вт.

Источник изображений: VideoCardz

Стоит отметить, что представленная информация является инсайдерской и не относится к официальной, поэтому относиться к ней необходимо с известной долей скептицизма, попутно ожидая подробностей от Intel, которые могут появиться уже через несколько недель в ходе международной выставки COMPUTEX 2024.