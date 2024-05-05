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Топовый настольный процессор Intel Core Ultra 9 285K может получить скромный частотный потенциал
На фоне своих предшественников предстоящая новинка выглядит не слишком впечатляюще.

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Будущие настольные процессоры Intel Core Ultra 200, принадлежащие к семейству Arrow Lake-S, могут характеризоваться ощутимо меньшими частотами по сравнению с моделями предшествующего поколения, сообщает сайт VideoCardz со ссылкой на данные, опубликованные рядом заслуживающих доверие инсайдеров.

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Источник изображения: VideoCardz

Согласно информации энтузиастов Golden Pig Upgrade и Mebiuw, топовый десктопный процессор Intel Core Ultra 9 285K сможет достичь максимального частотного показателя в 5.5 ГГц в boost-режиме, что на 8-11% меньше по сравнению с возможностями Core i9-14900K и Core i9-14900KS, работающих на частотах 6.0 и 6.2 ГГц соответственно.

Кроме того, как сообщает информатор, известный под ником OneRaichu, в ходе изменения схемы именования своих новых процессоров Intel решила отказаться от привычного подхода к брендированию, в результате чего топовой моделью семейства Arrow Lake-S станет Core Ultra 9 285K, а не Core Ultra 9 290K, как это могло показаться ранее. Впрочем, не стоит исключать возможности появления в будущем и варианта 290K в качестве премиальной модели.

Не менее интересна и инсайдерская информация, говорящая об отсутствии моделей Core Ultra 3 в предстоящей линейке настольных процессоров Intel: как информирует общественность Golden Pig Upgrade, представителями начального уровня в семействе Arrow Lake-S станут процессоры Core Ultra 5.

Ожидается, что флагманский десктопный процессор Intel Core Ultra 9 285K получит 24 ядра (8 производительных и 16 эффективных) с возможностью обработки 24 потоков, а его уровень TDP составит 125 Вт.

#intel #core ultra 9 285k
Источник: videocardz.com
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