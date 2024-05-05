При этом объём L2-кэша новинок может увеличиться.

Пока широкое компьютерное сообщество обсуждает частотный потенциал предстоящего топового настольного процессора Intel Core Ultra 9 285K, инсайдеры продолжают приоткрывать завесу тайны над характеристиками будущих представителей семейства Arrow Lake-S: как сообщает ресурс Wccftech, сетевые информаторы поделились данными о конфигурации встроенной графической подсистемы новинок «синей команды», а также рассказали об объёмах кэш-памяти.

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Источник изображения: VideoCardz

По информации инсайдера, известного под ником Golden Pig Upgrade, десктопные процессоры Intel серии Core Ultra 200 получат всего четыре ядра iGPU, основанных на микроархитектуре Alchemist Xe-LPG, в максимальном своём исполнении, что вдвое меньше по сравнению со «встройкой» топовых представителей семейства Meteor Lake.

Кроме того, информатор сообщает, что некоторые модели CPU поколения Arrow Lake-S смогут рассчитывать на графическую подсистему с ещё более скромными характеристиками, предполагающими наличие всего трёх или даже двух Xe-ядер.

Если информация подтвердится, то новинки от Intel вряд ли сравнятся с моделями AMD серии Ryzen 8000G, предлагающими равную или даже более высокую производительность по сравнению с топовыми процессорами Meteor Lake, оснащёнными восемью Xe-ядрами.

Что касается подсистемы памяти, то, исходя из информации, опубликованной инсайдером MebiuW, представители семейства Arrow Lake смогут похвастаться наличием 3 Мбайт L2-кэша на одно P-ядро Lion Cove, что является ощутимым приростом по сравнению с Raptor Cove и в теории может положительным образом повлиять на уровень производительности в играх.