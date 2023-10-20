Больше моделей, хороших и разных.

Пока широкое компьютерное сообщество обсуждает возможности и ценники не так давно дебютировавших представителей Raptor Lake-S Refresh с разблокированным множителем, разного рода инсайдеры и энтузиасты продолжают приоткрывать завесу тайны над спецификациями других моделей Core 14-го поколения: так, несколько дней назад «сетевой детектив» momomo_us опубликовал слайд, подтверждающий ряд технических характеристик предстоящих новинок, а спустя некоторое время дополнил данную информацию, обнародовав свежую таблицу, напоминающую о существовании ещё парочки новых моделей «синей команды».

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Источник изображения: Intel

Исходя из представленного слайда, помимо вполне привычных CPU семейств Core i3, i7 и i9 модельный ряд настольных процессоров нового поколения расширится ещё парочкой новинок — Intel 300 и Intel 300T обзаведутся 6 Мбайт L3-кэша и смогут работать на частоте в 3.9 и 3.4 ГГц соответственно. При этом уровень TDP стандартной модели составит 46 Вт, а CPU с суффиксом «T» — 35 Вт. Согласно прошлой «утечке», новинки получат всего два производительных ядра.

Источник изображения: X (Twitter), momomo_us

Кроме того, «зоркий глаз» оверклокера может заметить, что степпинг B0 приписывается не только моделям от Core i9-14900K до Core i5-14600K вкупе с Core i5-14400F, но и Core i5-14600, Core i5-14600T и Core i5-14500T. Для процессоров же Intel 300 и Intel 300T уготованы кристаллы со степпингом H0.

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Стоит напомнить, что дебют настольных процессоров Core 14-го поколения с заблокированным множителем ожидается через несколько месяцев, а именно в начале 2024 года.