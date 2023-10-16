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Официальные цены, характеристики и уровень производительности первых моделей Core 14-го поколения
На фоне своих предшественников и конкурентов новинки выглядят весьма неплохо.

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В преддверии скорого дебюта десктопных процессоров Intel Core 14-го поколения, которые станут третьими представителями сокета LGA 1700, специалисты ресурса HD Tecnología опубликовали официальные слайды, иллюстрирующие характеристики, рекомендованные ценники и уровень быстродействия предстоящих новинок, сообщает сайт VideoCardz.

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Как и гласили предыдущие «утечки», флагманские настольные процессоры Intel Core i9-14900K и Core i9-14900KF, равно как и их предшественники, обзаведутся 8 производительными и 16 эффективными ядрами вкупе с 32 и 36 Мбайт кэш-памяти второго и третьего уровней, однако смогут похвастаться более внушительными тактовыми частотами — до 6.0 ГГц для P-ядер при задействовании технологии Intel Thermal Velocity Boost и до 4.4 ГГц для E-ядер. Рекомендованная стоимость моделей составит $589 и $564.

Предтоповые процессоры Intel Core i7-14700K и Core i7-14700KF, помимо повышенных частот, получат ещё и дополнительные E-ядра вкупе с кэшем, в результате чего общее количество ядер достигнет 20 (8 «больших», способных функционировать на максимальной частоте до 5.6 ГГц, и 12 «малых» с возможностью увеличения частоты до 4.3 ГГц), а объём кэш-памяти L2 и L3 составит 28 и 33 Мбайт. При этом ценники новинок стартуют с отметки в $409 и $384.

Наконец, младшие из представленных моделей, Intel Core i5-14600K и Core i5-14600KF, будут наделены 6 P- и 8 E-ядрами с частотным «потолком» в 5.3 и 4.0 ГГц соответственно, а также смогут похвастаться наличием 20 и 24 Мбайт кэш-памяти второго и третьего уровней. Рекомендованные цены моделей будут равны $319 и $294.

Кроме того, все представленные CPU получат поддержку модулей оперативной памяти DDR4-3200 и DDR5-5600 общим объёмом до 192 Гбайт, 20 линий PCIe, а модели без индекса «F» смогут похвастаться ещё и встроенной графической подсистемой UHD Graphics 770. При этом значение базовой (PL1) и максимальной (PL2) мощности для Core i9-14900K/KF и Core i7-14700K/KF составит 125 и 253 Вт, а для Core i5-14600K/KF – 125 и 181 Вт соответственно.

Таким образом новинки сохранят те же ценники, что и модели предшествующего поколения, однако будут отличаться от них рядом улучшений, хоть и «косметических», а Core i7-14700K и Core 7-14700KF и вовсе получат прибавку к количеству ядер.

Согласно результатам игровых тестов от специалистов Intel, новый флагманский процессор Core i9-14900K выглядит весьма неплохо на фоне своего основного конкурента из стана AMD в лице Ryzen 9 7950X3D – в большинстве представленных тайтлов модель «синей команды» оказывается впереди своего оппонента.

Мало того, исходя из опубликованных данных, Core i9-14900K обеспечивает лучший показатель fps в целом ряде игровых приложений в сравнении с Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7950X и Ryzen 7 7800X3D.

Прибавка к уровню производительности от поколения к поколению в ряде прикладных задач на примере Core i7-14700K также весьма заметна: преимущество новинки над своими предшественниками в лице Core i7-13700K и Core i7-12700K достигает 41 и 63 % соответственно.

Не ударили «в грязь лицом» Core i9-14900K и Core i7-14700K и в приложениях для создания контента: исходя из представленных результатов тестов, в ряде задач представители семейства Raptor Lake-S Refresh ощутимо обходят Ryzen 9 7950X.

Источник изображений: VideoCardz, HD Tecnología

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Согласно имеющейся информации, настольные процессоры Intel Core 14-го поколения будут представлены публике уже через несколько часов, а в продаже новинки появятся лишь спустя день.

#intel #raptor lake-s refresh
Источник: videocardz.com
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