Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
id_1
Новый слайд подтверждает наличие более 20 моделей в линейке Core 14-го поколения и ряд характеристик
В настоящий момент официально представлены лишь шесть из них.

реклама

Сегодня наконец-то стали известны официальные ценники, спецификации и возможности первых представителей семейства Raptor Lake-S Refresh в лице шести CPU с разблокированным множителем, однако весь модельный ряд Intel Core 14-го поколения по-прежнему остаётся в тени: исправить данный недочёт вызвался энтузиаст momomo_us, раздобывший свежий слайд, подтверждающий наличие более двадцати моделей в новой линейке «синей команды», а также ряд их технических характеристик.

реклама

Источник изображения: Wccftech

Согласно представленной информации, значение базовой частоты и объём кэш-памяти третьего уровня для разных моделей Core 14-го поколения будут следующими: для Core i9-14900K и Core i9-14900KF – 3.2 ГГц и 36 Мбайт, для Core i9-14900 и Core i9-14900F – 2.0 ГГц и 36 Мбайт, для Core i7-14700K и Core i7-14700KF – 3.4 ГГц и 33 Мбайт, для Core i7-14700 и Core i7-14700F – 2.1 ГГц и 33 Мбайт, для Core i7-14700T – 1.3 ГГц и 33 Мбайт, для Core i5-14600K и Core i5-14600KF – 3.5 ГГц и 24 Мбайт, для Core i5-14600 – 2.7 ГГц и 24 Мбайт, для Core i5-14600T – 1.8 ГГц и 24 Мбайт, для Core i5-14500 – 2.6 ГГц и 24 Мбайт, для Core i5-14500T – 1.7 ГГц и 24 Мбайт, для Core i5-14400 и Core i5-14400F – 2.5 ГГц и 20 Мбайт, для Core i5-14400T – 1.5 ГГц и 20 Мбайт, для Core i3-14100 и Core i3-14100F – 3.5 ГГц и 12 Мбайт, а для Core i3-14100T – 2.7 ГГц и 12 Мбайт.

Источник изображения: X (Twitter), momomo_us

Уровень базовой мощности для процессоров с индексами «K» и «KF» составит 125 Вт, для CPU с заблокированным множителем будет варьироваться в пределах от 58 до 65 Вт, в зависимости от модели, а для экземпляров с суффиксом «T» расположится на отметке в 35 Вт.

Процессоры без индекса «F», как и полагается, обзаведутся встроенной графической подсистемой — для моделей от Core i9-14900K до Core i5-14500T включительно предназначена графика Intel UHD Graphics 770, а CPU от Core i5-14400 и младше будут довольствоваться UHD Graphics 730.

Исходя из представленного слайда, модели Core 14-го поколения от Core i9-14900K до Core i5-14600K будут основаны на кристалле со степпингом B0, от Core i5-14600 до Core i5-14400T – C0, а для Core i3-14100 и его «соплеменников» с индексами «F» и «T» уготованы чипы H0. Единственным исключением является Core i5-14400/F, для которого, судя по всему, будут применяться как кристаллы со степпингом B0, так и C0.

Стоит напомнить, что чуть ранее один из инсайдеров обнародовал информацию, приоткрывающую завесу тайны над количеством ядер и другими характеристиками предстоящих новинок.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Как известно, запуск настольных процессоров Intel Core 14-го поколения с разблокированным множителем состоялся несколько часов назад, а вот появление остальных представителей Raptor Lake-S Refresh ожидается лишь через несколько месяцев.

#intel #raptor lake-s refresh
Источник: twitter.com
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Intel официально представила процессоры Raptor Lake Refresh 14-го поколения
В Intel XTU появится помощник по разгону на базе искусственного интеллекта AI Assist
Intel представляет обновленную линейку процессоров Rocket Lake Core 14-го поколения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Студент колледжа с помощью машинного обучения расшифровал слово в древнеримском свитке
7
Ракета-носитель SLS - космический гигант с космической ценой
+
47% геймеров купили видеокарты NVIDIA с трассировкой лучей, а 20% владеют GeForce RTX 3060 и мощнее
29
Российские гигафабрики: «КамАЗ» и «Росатом» запускают крупнейший завод по производству аккумуляторов
1
Энтузиаст приобрёл SSD-диск 990 Pro 4 Тбайт с PCIe 5.0 за $40, но он оказался весьма медленным
11
Яндекс Такси повышают цены на свои услуги
2
Су-57 используют "режим невидимки" для скрытного нанесения ударов в зоне СВО
1
Эпоха Су-25 в Украине подходит к концу – РФ методично добивает оставшиеся истребители «Ланцетами»
2
Российские операторы БПЛА снова уничтожили украинский самолет «Ланцетом»
+
Приложение MetaMask было удалено из AppStore
+
Энтузиаст оснастил RTX 4080 двухслотовым кулером
+
NVIDIA RTX 4090 показывает в среднем всего 39 fps в Lords of the Fallen
7
Появились подробности о четырёх камерах на Samsung Galaxy S24 Ultra
+
Официальные цены, характеристики и уровень производительности первых моделей Core 14-го поколения
1
В новом превью драйвере генерация кадров AMD Fluid Motion Frames может работать глобально
1
Русский офицер, служивший в NATO и освоившего западные и российские танки высказал свое мнение
1
TP-Link представила маршрутизатор AX1500 с окнами
1
Представлен защищенный смартфон Oukitel WP30 Pro со 120-ваттной зарядкой
+
Открытые украинские паблики сообщают про взрывы в городе Миргород
+
Science Robotics: создан нейрохирургический робот с дистанционным управлением
+

Популярные статьи

Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
216
Китайский квантовый компьютер на 255 кубит продемонстрировал невероятную мощность
12
RTX 2060 Super против RTX 4060 в Adobe Premiere Pro
39
Почему при сборке ПК не стоит отказываться от покупки HDD, а когда без SSD не обойтись
39
Итоги гоночного уик-энда 14-15 октября
+
Зачем нужны потайные комнаты и в каких случаях рекомендуется обращаться в студию дизайна
+
Арабо-израильский конфликт - история 75-летнего противостояния
16
Лучшие цены на лицензии Office и Windows со скидками до 62% на распродаже Happy Halloween
Как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на Украину и хватит ли денег у США
9
На фоне конфликта на Ближнем востоке Россия развернет ЗРК С-400 и усилит авиабазу Кант в Киргизии
1

Сейчас обсуждают

Князев Арсений
21:06
Ну насчёт экзотики ещё есть nixos, где можно полностью развернуть всю свою систему со всеми программами и конфигами буквально в несколько кликов (ну если ты ее уже соответственно настраивал когда-то) ...
Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
Шеша Морозоустойчивый
21:04
ты конеченный долпоёп, испанский стыд
Почему при сборке ПК не стоит отказываться от покупки HDD, а когда без SSD не обойтись
Alex-IT
21:02
Интересная статья, спасибо автору)
Победители конкурса «Фотограф года дикой природы 2023»
REY_B_
21:02
Сверхпопулярен? А игры где? Помню, ПКМ в исполнении Акеллы, взлетели неплохо. Но сейчас игр от Диснея нет, даже как издателя. Да и фильмы фингя. Тот же Мулан, как самый дорогой проект, вышел полной ла...
Почему Disney сверхпопулярен сейчас даже несмотря на все эти инклюзивности и прочее разнообразие
REY_B_
20:58
А что, времена, когда секретутка, начитавшись журнал Хакер взламывала сеть компании, уже прошли? - Сомнения чего-то! Между прочим, при всей бедноте моего опыта, один такой случай я знаю. Два, если сч...
На объектах критической инфраструктуры РФ заметили странных хакеров из «дружественных» стран
REY_B_
20:50
Вряд ли тип записи повлияет на срок службы "хранилок". Те же фильмы, из интернет-кинотеатров многие из них уже пропали. Качественных оцифровок винилов так вообще никогда в в сервисах не было. Для цени...
Почему при сборке ПК не стоит отказываться от покупки HDD, а когда без SSD не обойтись
Никита Ермолаев
20:47
Нет там никак 4тб там 128гб или даже 64гб пишет по кругу, если большой файл выдаст ошибку, хотя в системе показывает 4тб
Энтузиаст приобрёл SSD-диск 990 Pro 4 Тбайт с PCIe 5.0 за $40, но он оказался весьма медленным
kitava
20:45
Согласен. Свистопляска с правами в Линуксе это зло. Об этом знают все пользователи андроид, где безобидная утилита к примеру фаерволл требует Рут прав или работает через костыль.
Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
REY_B_
20:43
Как ни странно... - Посмотрите структуру экспорта США. Что с ней будет, если весь Ближний Восток будет закрыт?
Как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на Украину и хватит ли денег у США
Pustotnik
20:11
iGPU может апп. декодировать HEVC 422, на него сейчас все камеры снимают, плюс на таймлайне она даёт более плавное поведение... Если откл. iGPU при рендере, просто нагрузка ляжет на CPU... и на время ...
RTX 2060 Super против RTX 4060 в Adobe Premiere Pro
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем