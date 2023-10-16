В настоящий момент официально представлены лишь шесть из них.

Сегодня наконец-то стали известны официальные ценники, спецификации и возможности первых представителей семейства Raptor Lake-S Refresh в лице шести CPU с разблокированным множителем, однако весь модельный ряд Intel Core 14-го поколения по-прежнему остаётся в тени: исправить данный недочёт вызвался энтузиаст momomo_us, раздобывший свежий слайд, подтверждающий наличие более двадцати моделей в новой линейке «синей команды», а также ряд их технических характеристик.

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Источник изображения: Wccftech

Согласно представленной информации, значение базовой частоты и объём кэш-памяти третьего уровня для разных моделей Core 14-го поколения будут следующими: для Core i9-14900K и Core i9-14900KF – 3.2 ГГц и 36 Мбайт, для Core i9-14900 и Core i9-14900F – 2.0 ГГц и 36 Мбайт, для Core i7-14700K и Core i7-14700KF – 3.4 ГГц и 33 Мбайт, для Core i7-14700 и Core i7-14700F – 2.1 ГГц и 33 Мбайт, для Core i7-14700T – 1.3 ГГц и 33 Мбайт, для Core i5-14600K и Core i5-14600KF – 3.5 ГГц и 24 Мбайт, для Core i5-14600 – 2.7 ГГц и 24 Мбайт, для Core i5-14600T – 1.8 ГГц и 24 Мбайт, для Core i5-14500 – 2.6 ГГц и 24 Мбайт, для Core i5-14500T – 1.7 ГГц и 24 Мбайт, для Core i5-14400 и Core i5-14400F – 2.5 ГГц и 20 Мбайт, для Core i5-14400T – 1.5 ГГц и 20 Мбайт, для Core i3-14100 и Core i3-14100F – 3.5 ГГц и 12 Мбайт, а для Core i3-14100T – 2.7 ГГц и 12 Мбайт.

Источник изображения: X (Twitter), momomo_us

Уровень базовой мощности для процессоров с индексами «K» и «KF» составит 125 Вт, для CPU с заблокированным множителем будет варьироваться в пределах от 58 до 65 Вт, в зависимости от модели, а для экземпляров с суффиксом «T» расположится на отметке в 35 Вт.

Процессоры без индекса «F», как и полагается, обзаведутся встроенной графической подсистемой — для моделей от Core i9-14900K до Core i5-14500T включительно предназначена графика Intel UHD Graphics 770, а CPU от Core i5-14400 и младше будут довольствоваться UHD Graphics 730.

Исходя из представленного слайда, модели Core 14-го поколения от Core i9-14900K до Core i5-14600K будут основаны на кристалле со степпингом B0, от Core i5-14600 до Core i5-14400T – C0, а для Core i3-14100 и его «соплеменников» с индексами «F» и «T» уготованы чипы H0. Единственным исключением является Core i5-14400/F, для которого, судя по всему, будут применяться как кристаллы со степпингом B0, так и C0.

Стоит напомнить, что чуть ранее один из инсайдеров обнародовал информацию, приоткрывающую завесу тайны над количеством ядер и другими характеристиками предстоящих новинок.

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Как известно, запуск настольных процессоров Intel Core 14-го поколения с разблокированным множителем состоялся несколько часов назад, а вот появление остальных представителей Raptor Lake-S Refresh ожидается лишь через несколько месяцев.