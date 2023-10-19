На фоне предшественника в многопотоке новинка выглядит ещё лучше.

Хотя до дебюта настольных процессоров Intel Core 14-го поколения с заблокированным множителем осталось ещё несколько месяцев, предстоящие новинки продолжают появляться в базах данных популярных бенчмарков: так, пару дней назад свои возможности в тестовом пакете Geekbench 6 продемонстрировал Core i5-14400, а сегодня, благодаря находке бота BenchLeaks, в сети появились данные, иллюстрирующие уровень производительности ещё одного представителя семейства Raptor Lake-S Refresh.

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Источник изображения: Wccftech

Согласно представленным данным, настольный процессор Intel Core i3-14100, получивший в своё распоряжение 4 производительных ядра с поддержкой 8 потоков, функционирующих на частоте 3.5/4.7 ГГц в базовом/максимальном режимах, в дуэте с материнской платой ASRock Z790 Taichi и модулями оперативной памяти DDR5-5600 в однопоточном/многопоточном подтестах Geekbench 6 смог заполучить 2509/8881 балл, обогнав 8-ядерную 16-поточную модель AMD прошлого поколения в лице Ryzen 7 5800 в среднем на 23.0/2.2 %.

Источник изображения: Geekbench

При сравнении результатов Core i3-14100 с достижениями его предшественника, Core i3-13100, наделённого аналогичным количеством ядер/потоков, но с более низким частотами (3.4/4.5 ГГц), новинка также выглядит весьма неплохо, в однопоточном/многопоточном состязаниях опережая CPU предшествующего поколения на 11.9/21.3 %.

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Ожидается, что модели Raptor Lake-S Refresh с заблокированным множителем дебютируют лишь в начале следующего года, поэтому потенциальным покупателям стоит запастись терпением.