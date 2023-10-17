На фоне своего предшественника новинка выглядит ещё более впечатляюще

В то время как модели Intel Core 14-го поколения с разблокированным множителем уже предстали пред взором широкой компьютерной общественности, другие представители семейства Raptor Lake-S Refresh лишь ждут своего часа.

Однако информация, иллюстрирующая возможности и характеристики предстоящих новинок, постепенно «просачивается» в сеть: так, буквально вчера подтвердился ряд параметров модельного ряда нового поколения, а сегодня, благодаря публикации Twitter-бота BenchLeaks, стал известен уровень быстродействия одного из будущих CPU «синей команды» в популярном бенчмарке Geekbench 6.

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Источник изображения: Wccftech

Согласно представленным данным, настольный процессор Intel Core i5-14440, снабжённый 10 ядрами (6P+4E)/16 потоками, функционирующими на базовой частоте в 2.5 ГГц с увеличением до ~4.7 ГГц в максимальном режиме, в дуэте с материнской платой Colorful CVN B760I FROZEN WIFI D5 и модулями оперативной памяти DDR5-6000, в однопоточной дисциплине завоевал 2464 балла, что не помогло ему одолеть соперника из стана AMD в лице Ryzen 5 7600X (-13.1 %), а в многопоточном состязании заслужил 13373 очка, обогнав своего оппонента в среднем на 5.7 %.

Источник изображения: Geekbench

Если сравнить показатели Intel Core i5-14440 со средними результатами его предшественника, Core i5-13400, обладающего аналогичным количеством ядер/потоков, но разгоняющегося до 4.6 ГГц в турборежиме (-100 МГц), то преимущество новинки ещё более впечатляет: в однопотоке/многопотоке представитель Raptor Lake-S Refresh обгоняет своего предшественника на 8.5/28.7 %.

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Естественно, всецело полагаться на подобного рода «замеры» не стоит, однако результаты всесторонних тестов моделей с заблокированным множителем появятся ещё не скоро: ожидается, что процессоры Raptor Lake-S Refresh без индекса «K» дебютируют лишь в начале следующего года.