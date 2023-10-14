Пока что есть только временное решение.

Несколько часов назад разработчики тайтла Counter-Strike 2 из компании Valve предупредили обладателей видеокарт Radeon о возможном бане VAC при задействовании функции Anti-Lag/Anti-Lag+, а сейчас на возникшую ситуацию отреагировали и представители AMD.

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Источник изображения: Valve

Согласно заявлению «красной команды», AMD проинформирована о существовании проблемы в Counter-Strike 2 при активной технологии Anti-Lag+ и уже сотрудничает с разработчиками из Valve, чтобы как можно быстрее устранить досадную неполадку.

В настоящий момент есть лишь временное решение для предотвращения блокировки в Counter-Strike 2: обладателям графических адаптеров Radeon, использующим набор графических драйверов Adrenalin Edition версии 23.10.2, представители AMD рекомендуют не задействовать технологию Anti-Lag+ в искомом тайтле и наслаждаться игровым процессом, ожидая дальнейших инструкций.

Источник изображения: X (Twitter), AMD Radeon

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Чуть ранее разработчики из Valve объяснили причину столь странного поведения античит-системы VAC в Counter-Strike 2: оказывается, всё дело во вмешательстве Anti-Lag+ во внутренние процессы игрового приложения, что и приводит к бану. При этом представители компании дали те же советы, что и сотрудники AMD, отметив, что возможность разблокирования пострадавших игроков появится лишь после апдейта от «красной команды».