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Использование AMD Anti-Lag может привести к бану в Counter-Strike 2 — предупреждение Valve
Владельцам видеокарт AMD следует быть осторожными.

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Не так давно вышедшая обновлённая версия игры Counter-Strike с порядковым номером 2 продолжает будоражить умы компьютерного сообщества: как оказалось, активация функции AMD Anti-Lag/Anti-Lag+ может привести к бану VAC, сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой на официальное заявление разработчиков.

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Источник изображения: Valve

Чуть ранее AMD явила миру свежую версию графических драйверов с поддержкой технологии Anti-Lag/Anti-Lag+ в Counter-Strike 2, позволяющей ощутимо повысить отклик благодаря оптимизации времени вывода кадров.

Впрочем, согласно заявлению специалистов, решение от AMD производит некоторые манипуляции с функциями dll, что не нравится античит-системе VAC, которая тут же банит нарушителя, посмевшего, по её мнению, совершить вмешательство в функционирование игрового приложения.

Обладателям игровых графических адаптеров от AMD разработчики из Valve рекомендуют не испытывать судьбу, повременив с активацией функции Anti-Lag/Anti-Lag+ в Counter-Strike 2, а уже заблокированным игрокам следует дождаться обновления от «красной команды», после чего они смогут вновь наслаждаться игровым процессом, а до тех пор придётся оставаться в бане.

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Источник отмечает, что технология Anti-Lag доступна для многих игр, однако подобная ситуация возникает впервые. При этом аналогичная функция от NVIDIA в лице Reflex, похоже, не приводит к бану благодаря отличным от решения AMD механизмам работы — продукт от «зелёной команды» встроен непосредственно в приложение, в то время как конкурирующая технология функционирует на уровне драйвера.

#amd #counter-strike 2 #anti-lag
Источник: videocardz.com
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