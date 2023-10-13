Владельцам видеокарт AMD следует быть осторожными.

Не так давно вышедшая обновлённая версия игры Counter-Strike с порядковым номером 2 продолжает будоражить умы компьютерного сообщества: как оказалось, активация функции AMD Anti-Lag/Anti-Lag+ может привести к бану VAC, сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой на официальное заявление разработчиков.

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Источник изображения: Valve

Чуть ранее AMD явила миру свежую версию графических драйверов с поддержкой технологии Anti-Lag/Anti-Lag+ в Counter-Strike 2, позволяющей ощутимо повысить отклик благодаря оптимизации времени вывода кадров.

Впрочем, согласно заявлению специалистов, решение от AMD производит некоторые манипуляции с функциями dll, что не нравится античит-системе VAC, которая тут же банит нарушителя, посмевшего, по её мнению, совершить вмешательство в функционирование игрового приложения.

Обладателям игровых графических адаптеров от AMD разработчики из Valve рекомендуют не испытывать судьбу, повременив с активацией функции Anti-Lag/Anti-Lag+ в Counter-Strike 2, а уже заблокированным игрокам следует дождаться обновления от «красной команды», после чего они смогут вновь наслаждаться игровым процессом, а до тех пор придётся оставаться в бане.

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Источник отмечает, что технология Anti-Lag доступна для многих игр, однако подобная ситуация возникает впервые. При этом аналогичная функция от NVIDIA в лице Reflex, похоже, не приводит к бану благодаря отличным от решения AMD механизмам работы — продукт от «зелёной команды» встроен непосредственно в приложение, в то время как конкурирующая технология функционирует на уровне драйвера.