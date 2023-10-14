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Несколько экземпляров Core i9-14900K было продано за пару дней до официального старта продаж
Вероятно, первые счастливчики уже наслаждаются своими приобретениями.

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Онлайн-магазины продолжают нарушать запрет на продажу настольных процессоров Intel Core 14-го поколения до их официального дебюта: так, буквально вчера один из счастливчиков сумел приобрести Core i7-14700K и протестировал его, а сегодня стало известно, что европейский ритейлер реализовал несколько экземпляров Core i9-14900K.

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Источник изображения: X (Twitter), momomo_us

Как информирует общественность ресурс VideoCardz, сотрудники крупного онлайн-магазина Alternate, похоже, забыли о существовании эмбарго, продав как минимум девять Core i9-14900K на eBay. В настоящий момент продажа флагманского CPU приостановлена, однако особо быстрые энтузиасты всё же успели заполучить желанную новинку за несколько дней до её официального появления на полках магазинов.

При этом стоимость Core i9-14900K составила €685, что всего лишь на 3 % больше по сравнению с ценником флагманской модели прошлого поколения в лице Core i9-13900K у этого же продавца.

Кроме того, на странице, посвящённой продукту, были указаны и его технические характеристики, ряд из которых, как то наличие 24 ядер с максимальной частотой до 6 ГГц и совместимость с сокетом LGA 1700, были на слуху у широкой компьютерной общественности уже несколько месяцев, однако некоторые из спецификаций могут быть в новинку и представлять интерес.

Источник изображений: VideoCardz, eBay

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Стоит напомнить, что оформление предварительных заказов моделей Core 14-го поколения с разблокированным множителем станет доступно для покупателей 16 октября, в то время как старт продаж состоится днём позже.

#intel #core i9-14900k
Источник: videocardz.com
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