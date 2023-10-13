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Энтузиаст приобрёл Core i7-14700K за несколько дней до официального дебюта и протестировал его
К сожалению, результаты тестов могут не отражать реального уровня производительности новинки.

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Пока большинство рядовых пользователей с нетерпением ожидает заветного момента, когда падёт эмбарго на продажу первых представителей семейства Raptor Lake-S Refresh, некоторые счастливчики уже хвастаются своими приобретениями: так, пользователь Reddit под ником PantatRebus сумел заполучить процессор Intel Core 14-го поколения за несколько дней до его официального дебюта, сообщает ресурс VideoCardz.

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Как отмечает счастливый обладатель новенького CPU, один из ритейлеров не видит преград в существовании запрета на продажу моделей Raptor Lake-S Refresh до их официального дебюта, чем и воспользовался энтузиаст: в его руках оказался Core i7-14700K, наделённый 8 производительными и 12 эффективными ядрами, способный работать на частоте 3.4 ГГц в базовом режиме с повышением до 5.6 ГГц в максимальном — новинка обошлась ему в 7.45 млн индонезийских рупий (около 480 долларов США).

К радости компьютерного сообщества, владелец Core i7-14700K протестировал новинку в паре популярных бенчмарков, не забыв обнародовать результаты своих изысканий. Впрочем, тестовую систему  вряд ли можно назвать сбалансированной: в паре с представителем Raptor Lake-S Refresh работала бюджетная материнская плата в форм-факторе Mini-ITX на базе чипсета B660 с посредственной подсистемой питания и модули оперативной памяти DDR4, а для охлаждения CPU использовался недорогой кулер.

Судя по всему, именно это и стало причиной весьма низких показателей Core i7-14700K в многопотоке: если в однопоточных состязаниях CPU-Z и Cinebench 2024 новинка смогла набрать 881.2 и 127 баллов соответственно, обойдя Core i7-13700K на 1.1 и 1.0 %, то в многопоточных дисциплинах показатели новой модели составили 12097.2 и 1223 очка, в результате чего представитель Raptor Lake-S Refresh уступил своему предшественнику 4.4 и 23.7 %. При этом энтузиаст отмечает, что тестирование в Cinebench 2024 удалось провести только на базовой частоте.

Источник изображений: Reddit, PantatRebus

Чуть ранее один из энтузиастов уже тестировал Core i7-14700K в Cinebench 2024, где новинке удалось заполучить 127/1989 баллов, что помогло ей ощутимо обойти Core i7-13700K в многопотоке — без сомнения, сказались повышенные частоты и наличие дополнительных E-ядер.

Остаётся надеяться, что обладатель Core i7-14700K успеет заполучить заказанные им модули оперативной памяти DDR5 и материнскую плату на основе набора системной логики Z790 до падения эмбарго и опубликует результаты тестов, отражающие реальное положение дел.

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Стоит напомнить, что, исходя из имеющейся информации, материалы, посвящённые возможностям первых моделей Core 14-го поколения, должны появиться 16 октября, в то время как в продажу новинки поступят лишь спустя день.

#intel #core i7-14700k
Источник: videocardz.com
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