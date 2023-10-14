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В игровом тесте Factorio Core i9-14900K весьма уступил Ryzen 7 5800X3D, а i7-14700K догнал i9-13900K
Продемонстрировал свои возможности и Core i5-14600K.

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В преддверии неумолимо приближающегося дебюта настольных процессоров Intel Core 14-го поколения в сети появляется всё больше данных, иллюстрирующих возможности предстоящих новинок: на сей раз представители семейства Raptor Lake-S Refresh были протестированы в игре Factorio, а специалисты ресурса ComputerBase собрали все данные воедино, сравнив новые модели «синей команды» с их предшественниками и конкурентами из стана AMD.

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Источник изображения: X (Twitter), VideoCardz

Стоит отметить, что игровое приложение Factorio весьма нагружает процессор, что используется некоторыми специалистами для проверки возможностей CPU. Кроме того, для оценки уровня производительности в игре применяется показатель, известный как «Обновления в секунду» (UPS), в то время как на приведенном графике для простоты восприятия указаны значения FPS.

Согласно результатам тестов в Factorio, флагманский настольный процессор Intel Core i9-14900K ощутимо проигрывает даже игровой модели AMD прошлого поколения в лице Ryzen 7 5800X3D (-18.8 %), не говоря уже про весомое отставание от Ryzen 7 7800X3D (-38.7 %). Разница же между флагманскими моделями двух поколений оказалась незначительной: Core i9-14900K обогнал Core i9-13900K всего на 3.8 %.

Предтоповый представитель семейства Raptor Lake-S Refresh, Core i7-14700K, напротив, несколько удивил, поравнявшись с Core i9-13900K, чему, несомненно, поспособствовало наличие дополнительных E-ядер в количестве 4 штук, в результате чего новинка может похвастаться 20 ядрами (8P+12E).

Наконец, Core i5-14600K, как и Core i9-14900K, продемонстрировал посредственный прирост производительности по сравнению с предшественником, превзойдя Core i5-13600K на 1.0 %.

Источник изображения: ComputerBase

Впрочем, учитывая лишь «косметические» улучшения ряда моделей Core 14-го поколения на фоне предшественников в виде несколько повышенных тактовых частот, от Core i9-14900K и Core i5-14600K вряд ли стоит ожидать сколь-нибудь ощутимого повышения быстродействия. Исключением является Core i7-14700K, который, как отмечалось выше, получил прибавку к количеству E-ядер, что может весьма заинтересовать геймеров.

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При этом специалисты источника отмечают, что Factorio весьма пришлась по душе память 3D V-Cache, которой снабжены игровые модели AMD, чем и объясняется столь заметный разрыв между производительностью процессоров двух противоборствующих лагерей.

#intel #core i9-14900k #core i7-14700k #core i5-14600k #factorio
Источник: computerbase.de
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