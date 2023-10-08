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AMD продолжает доминировать в немецкой рознице — Ryzen 7 7800X3D продаётся в 8 раз лучше i7-13700K
А на горизонте уже маячит дебют Raptor Lake-S Refresh.

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Немецкие пользователи продолжают вовсю раскупать настольные процессоры AMD, в то время как Intel находит отклик в сердцах ощутимо меньшего числа покупателей, о чём свидетельствует свежий отчёт за прошедшую неделю, основанный на данных крупного немецкого ритейлера Mindfactory, подготовленный энтузиастом TechEpiphany.

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Согласно представленной информации, геймерский десктопный процессор AMD Ryzen 7 7800X3D по-прежнему пользуется бешеной популярностью среди немецкой публики — за последнюю неделю модель была реализована в количестве 780 штук. Его «соплеменник» в лице Ryzen 7 5800X3D продемонстрировал несколько более скромные (но не менее впечатляющие) результаты, разойдясь «тиражом» в 450 экземпляров.

В пятёрке лидеров оказались также Ryzen 7 5700X, Ryzen 7 5800X и Ryzen 5 5600X: число проданных единиц CPU составило 270, 240 и 210 штук. Что касается ближайшего преследователя из противоборствующего лагеря, то им оказался Intel Core i7-13700K, который очутился на 8 позиции с показателем в 100 экземпляров.

При этом платформа Socket AM4 лидирует в «общем зачёте» с результатом в 1730 единиц, за ней следует Socket AM5 (1270 штук), а LGA 1700 и LGA 1200 занимают третье и четвёртое места (560 и 50 экземпляров соответственно).

Общие показатели AMD за неделю также весьма впечатляют: так, в разрезе количества реализованных единиц и суммарной выручки «красная команда» продемонстрировала результат в 83.1 и 81.28 % против 16.9 и 18.72 % у Intel.

Источник изображений: X (Twitter), TechEpiphany

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Вполне вероятно, что дебют настольных процессоров Core 14-го поколения поможет «синей команде» несколько восстановить утраченные позиции, однако слишком уж нагнать AMD вряд ли получится — на данный момент интерес к будущей линейке Intel со стороны компьютерного сообщества кажется весьма небольшим.

#amd #intel
Источник: twitter.com
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