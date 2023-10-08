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Цены процессоров Intel Core 14-го поколения в испанской рознице неприятно удивили
Возможно, это лишь временное явление.

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В преддверии неумолимо надвигающегося дебюта настольных процессоров Intel Core 14-го поколения, известных также под кодовым именем Raptor Lake-S Refresh, всё больше ритейлеров добавляет предстоящие новинки в свои прайс-листы: несколько дней назад компьютерное сообщество уже могло изучить ценники новых моделей «синей команды» в ряде европейских и канадских магазинов, а сегодня может исследовать и стоимость CPU у одного из испанских продавцов.

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Источник изображения: VideoCardz, Twitter (X), momomo_us

Как сообщает ресурс VideoCardz, ритейлер CoolMod, базирующийся в Испании, решил порадовать своих потенциальных клиентов, обнародовав ценники четырёх из шести представителей семейства Raptor Lake-S Refresh: так, предстоящие топовые модели в лице Core i9-14900K и Core i9-14900KF предлагаются за €800 и €780, то есть на 25 и 32 % дороже по сравнению с соответствующими моделями прошлого поколения в этом же магазине, а Core i5-14600K и Core i5-14600KF оценили в €430 и €390, что на 26 и 22 % больше на фоне стоимости предшественников.

Источник изображения: VideoCardz, CoolMod

Единственной радостью может стать тот факт, что ценник премиального Core i9-13900KS, как Core i9-14900K работающего на частоте до 6.0 ГГц в максимальном режиме, оказался на 2 % больше по сравнению с флагманским представителем Raptor Lake-S Refresh.

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Стоит отметить, что стоимость моделей Intel Core 14-го поколения в других магазинах была лишь чуть выше на фоне моделей предшествующего поколения — вполне вероятно, что после дебюта новинок, который должен состояться уже 17 октября, ценники испанского ритейлера подвергнутся корректировке.

#intel #raptor lake-s refresh
Источник: videocardz.com
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